Войти
Lenta.ru

«Российский Falcon 9» станет тяжелым

188
0
0
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Создаваемую в России ракету среднего класса «Союз-5» («Иртыш»), считающуюся ответом на американский Falcon 9, можно усовершенствовать до тяжелого носителя, говорится в тезисах сотрудников Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», подготовленных для проходящих в Москве XLIV Королевских чтениях.

Согласно РКК, для того, чтобы «Союз-5» стал тяжелым, потребуется разработка более мощного двигателя второй ступени (увеличение массы заправки на 60 тонн и тяги на 80 тонна-сил) и модернизация стартового стола. Данные мероприятия, согласно РКК, позволят увеличить грузоподъемность ракеты с текущих проектных 18 тонн до 20,1 тонны.

В апреле 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация разрабатывает ракету супертяжелого класса.

Разработчик «Союз-5» — РКК «Энергия», производитель — ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс». Первый старт носителя запланировано провести в 2023 году с космодрома Байконур. Стоимость пуска ракеты оценивается в 60 миллионов долларов.

Согласно общепринятой классификации, ракеты-носители космического назначения включают четыре основных класса: легкие, средние, тяжелые и сверхтяжелые. В СССР тяжелой ракетой считался носитель грузоподъемностью от 20 до 100 тонн, сверхтяжелой — свыше 100 тонн. В США сверхтяжелой ракетой традиционно считается носитель, способный выводить на низкую околоземную орбиту груз тяжелее 50 тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Похожие новости
13.01.2020
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
08.07.2019
"Можем потерять экипаж": чем опасен старт "Федерации"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
31.01.2018
Не счесть "Алмазов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк