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Российская газета

Не собирается в запас: БМП-1 несет службу более чем в 30 странах

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BVP-M.
BVP-M.
Источник изображения: Adam Hauner / wikimedia.org

Созданная в 60-е годы БМП-1 в настоящее время продолжает оставаться на вооружении более чем в трех десятков стран мира.

В настоящее время эти боевые машины пехоты подвергаются модернизации. В некоторых армиях она проводится на минимальном уровне, например, заменяются прицелы, средства связи, повышается мощность двигателя.

Однако существуют более радикально обновленные варианты. Среди них - словацкая BVP-M и ее разведывательная версия BPsVI.

На них установили необитаемые модули с 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также противотанковым ракетным комплексом "Конкурс". В распоряжении наводчика-оператора появилась новая система управления огнем, позволяющая эффективно применять вооружение как в дневных, так и в ночных условиях. Бронированная разведывательная машина также получила специальное оборудование, в том числе миниатюрный беспилотник.

Военные эксперты считают недостатком данной модернизации ее возросший до 15 290 кг вес. Учитывая, что двигатель остался прежним - УТД-20, характеристики подвижности несколько снизились.

В России в разное время предлагались различные варианты обновления БМП-1. Например - замена старого боевого отделения с 73-мм пушкой "Гром" на то, что применяется на БМП-2.

В Армии Алжира на "единицы" устанавливается современный модуль "Бережок" с 30-мм орудием, автоматическим гранатометом АГ-17 и противотанковыми ракетами "Корнет".

Большой интерес вызвала также БМП-1АМ "Басурманин", демонстрировавшийся на военно-технических форумах "Армия".


Алексей Моисеев

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Страны
Алжир
Россия
Словакия
Продукция
2А42
БМП-1
БМП-2
БМП-2М
Конкурс
Корнет
УТД-20
Проекты
БПЛА
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