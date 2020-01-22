Четвероногие саперы: как собаки помогают обезвреживать мины в Сирии

Сапер рассказал, почему при разминировании сирийских городов невозможно обойтись без собак.

Газета "Красная звезда" по случаю Дня инженерных войск посвятила статью работе Международного противоминного центра ВС России. Его сотрудник, вожатый служебных собак рядовой Вадим Кирияк рассказал, как ему работалось с четвероногими напарниками в Сирии.

Он участвовал в разминировании Дейр-эз-Зора, Алеппо, дважды был в Пальмире. Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медалями "За отвагу" и Суворова. Однако сам сапер подчеркивает, что и наградами, и жизнью он обязан своим собакам: лабрадору Чаку и немецкой овчарке Барни

- Собаки находили то, что нельзя было обнаружить миноискателем: те предметы, которые содержали только взрывчатку и оболочку, без металла. Очень помогали животные и в зданиях, где железобетонные конструкции создавали помехи металлодетекторам, - рассказывает он. - Самый обычный предмет обихода, например чайник, мог оказаться бомбой. И это собаки легко обнаруживали.

Бывали и непростые ситуации, когда они сталкивались с запахом взрывчатого вещества кустарного производства, который был им не знаком. Если обычно собака, обнаружив взрывчатку, ложится или садится, то здесь она, хоть и чувствовала неладное, вела себя неуверенно. И только знание своего питомца помогло Вадиму Киряку правильно понять его поведение.

Ну а новые запахи собаку приходилось натаскивать на месте.

Во время второй командировки в Сирию Вадиму Киряку и его сослуживцам работать стало сложнее. Дело в том, что боевики, осознав, кто помогает саперам обезвреживать взрывчатку, стали прибегать к различным хитростям. Например, разбрасывали корм, остатки взрывчатого вещества, чтобы сбить собаку с толку. Либо усеивали поверхность битым стеклом и строительным мусором, которые могли травмировать животных.

Террористы очень изощренно маскировали взрывчатку. Смертельная опасность таилась в детских игрушках, книгах, бытовых предметах.

Серьезную угрозу представляли устройства с нажимными замыкателями типа "гирлянда".

Они были смонтированы на тонкой проволоке от противотанковой управляемой ракеты. Через каждые 8-10 сантиметров крепились клеммы, извлечённые из телевизионных пультов. Их покрывали олифой и обсыпали землей так, что потом на земле почти не отличишь от камешков.

И без того опасная работа осложнялась частыми обстрелами боевиков. Однако собаки сохраняли спокойствие, поскольку еще до командировки прошли специальное обучение. Их тренировали холостыми выстрелами и имитационными взрывами.

Еще одно испытание - жуткая жара. Человеку-то тяжело, а каково собаке с ее шерстяным покровом?

Поэтому работу начинали рано утром и каждые полчаса устраивали отдых в тени. И, конечно же, поддерживало четвероногих саперов обильное питье.

Вадим Киряк подчеркивает, что плотность минирования в городах была очень высока. И только работа в паре с собакой позволила обезопасить дома и спасти древние памятники.

Олег Корякин