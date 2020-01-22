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Российская газета

Подготовку женских экипажей новых китайских танков сняли на видео

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Женские танковые экипажи осваивают новые китайские танки ZTQ-15. В аннотации к видеоролику, который появился в социальных сетях, говорится, что обучение проходит на территории 76-й армейской группы НОАК, дислоцированной в Тибетском автономном районе Китая.

В ролике можно увидеть, как девушки обслуживают и моют танк, производят погрузку снарядов. На отдельных кадрах девушки в шлемофонах водят танк и стреляют из него.

Отметим, что танк ZTQ-15 впервые был официально показан в 2019 году на военном параде, посвященном 70-летию образования КНР. Танк массой около 36 тонн комплектуется 1000-сильным мотором. Благодаря этому машина получила возможность преодоления разных препятствий.

На вооружении танка стоит нарезное 105-мм орудие с автоматической подачей снарядов и управляемых ракет. Для борьбы с пехотой и другими целями в верхней полусфере имеется дистанционно управляемый модуль с крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом и гранатометом QLZ-04. Танк оснащен системой кондиционирования воздуха, тактической командной системой и навигационной системой, включающей спутниковую связь. Может развивать скорость до 70 километров в час.


Николай Грищенко

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Страны
Китай
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