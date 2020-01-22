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ТАСС

РКК "Энергия" изготовит спутник "Ангосат-2" для Анголы к концу 2021 года

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Ангольский спутник
Ангольский спутник.
Источник изображения: pbs.twimg.com

Новый аппарат заменит спутник "Ангосат-1", который вышел из строя

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" к концу 2021 года завершит изготовление спутника "Ангосат-2", который предприятие создает на замену вышедшему из строя аппарату "Ангосат-1". Об этом сообщил во вторник статс-секретарь - заместитель генерального директора Роскосмоса по осуществлению государственных полномочий Сергей Дубик, выступая в Госдуме.

"В настоящий момент изготавливается аппарат "Ангосат-2". Плановый срок, по последним данным, которые сообщил генеральный директор РКК "Энергия" Николай Севастьянов, - конец 2021 года", - сказал Дубик.

По его словам, ангольская сторона выбирала будущего изготовителя аппарата из двух предприятий - РКК "Энергия" и "Информационных спутниковых систем" им. академика М. Ф. Решетнева (ИСС). "В результате они остановились на том, что аппарат будет делать "Энергия", - напомнил статс-секретарь - замглавы госкорпорации.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что спутник "Ангосат-2" будет коренным образом отличаться от своего предшественника. Он отметил, что вопросы взаимоотношения между РКК "Энергия" и ангольским заказчиком решаются, в том числе, на межправительственном уровне.

О спутнике "Ангосат-1"

Телекоммуникационный спутник "Ангосат-1" был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории России.

Спутник связи "Ангосат-1" признан ангольской стороной неработоспособным. В то же время в РКК "Энергия" сообщили, что Россия и Ангола договорились о создании спутника связи "Ангосат-2" взамен утраченного аппарата. Также российская сторона предоставит Анголе частотные ресурсы в С- и Ku-диапазонах для выполнения функции связи, пока будет вестись работа над вторым аппаратом.

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Севастьянов Николай
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