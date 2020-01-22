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Минобороны отозвало иск к замглавы Генштаба ВС о компенсации ущерба

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны России отозвало иск о компенсации ущерба к замглавы Генштаба ВС РФ генерал-майору Халилу Арсланову. Об этом сообщили во Втором апелляционном суде во вторник, 21 января.

«Позже руководство оборонного ведомства примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову или нет», — приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Во вторник рассматривается жалоба на арест имущества Арсланова, установленный судом 26 декабря. Среди подлежащего аресту имущества: земельные участки и объекты недвижимости, общая стоимость которых составляет несколько миллионов рублей.

Согласно материалам, уголовное дело в отношении Арсланова было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники. Срок следствия установлен до 6 февраля 2020 года.

18 октября 2019-го ему предъявили обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму около 6,7 млрд рублей.

На данный момент Арсланов числится на своей должности, однако находится в отпуске и фактически свои обязанности не выполняет.

По информации СМИ, речь идет о так называемом деле «Воентелекома». Гендиректор данной компании Александр Давыдов был арестован в конце 2017 года по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. В феврале 2019-го ему инкриминировали получение взятки и коммерческий подкуп.

В сентябре 2019-го предшественника Давыдова — Николая Тамодина — обязали выплатить около 800 млн рублей штрафа в пользу Минобороны. В 2015 году его осудили на шесть лет колонии за мошенничество при исполнении контракта по ремонту оборудования и техники связи, а в январе 2018-го ему назначили еще три года колонии по аналогичному обвинению.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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