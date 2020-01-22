Чем вооружаются и какие задачи выполняют инженерные войска России

В 2019 году войска получили свыше 500 единиц инженерной техники, в 2020-м планируется поставка еще более 600

21 января ежегодно в Вооруженных силах РФ отмечается День инженерных войск. Он установлен указом президента РФ от 18 сентября 1996 года, внесен в список профессиональных праздников и памятных дней Российской армии указом Владимира Путина от 31 мая 2006 года.

Цели и текущее состояние

Современные инженерные войска ВС РФ:

выполняют задачи по инженерной разведке, устройству окопов, траншей, укрытий, противотанковых рвов;

устанавливают минные поля и занимаются разминированием, производят взрывные работы;

оборудуют переправы на водных преградах, добывают и очищают воду в полевых условиях;

ведут работы по маскировке, имитации войск и объектов.

В мирное время эти подразделения очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов.

Тактические учения мотострелковой бригады и инженерных подразделений 5-й армии Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Отдельные инженерные бригады входят в состав Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов; морские инженерные батальоны - в состав Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ. В составе Черноморского и Балтийского флотов - отдельные морские инженерные полки. Также подобный полк создан для обеспечения действий флота в Арктике. К 2021 году инженерно-саперные и понтонно-мостовые бригады планируется создать в каждой общевойсковой армии.

Начальник инженерных войск - генерал-лейтенант Юрий Ставицкий (с июля 2010 года).

Подготовка военных инженеров

Подготовку офицерских кадров ведут Общевойсковая академия ВС РФ (Москва) и ее филиал - Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала А.И. Прошлякова. Младших специалистов готовит 187-й Псковский ордена Красной Звезды и 210-й Гвардейский Ковельский Краснознаменный межвидовые региональные учебные центры (последний расположен в Нижегородской области).

Российских специалистов по разминированию готовит 66-й Межведомственный методический учебный центр. В августе 2014 года для иностранцев было образовано специальное подразделение - Международный противоминный центр (МПЦ) ВС РФ в подмосковном Нахабине. Военнослужащие центра участвуют в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

В январе этого года Восточный военный округ начал формирование и подготовку сводных противопаводковых групп, которые весной будут помогать защищать населенные пункты Дальневосточного федерального округа.

Применение войск

Специалисты МПЦ занимались разминированием сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. С 2016 по июль 2018 года было проверено более 6,5 тыс. га территории, 1,5 тыс. км дорог, 17 тыс. зданий, обезврежено 105 тыс. взрывоопасных предметов. Центр также подготовил более 1,2 тыс. сирийских саперов.

Саперы Международного противоминного центр в Алеппо Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С октября 2018 по март 2019 года отряд МПЦ очистил от боеприпасов времен Вьетнамской войны более 100 га территории в Лаосе. В декабре 2018-го за выполнение поставленных задач по разминированию военных и гражданских объектов президент РФ Владимир Путин наградил МПЦ ВС РФ орденом Кутузова.

Летом 2019 года в рамках Армейских международных игр были проведены конкурсы инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", по итогам которых команды ВС России завоевали золотые медали.

Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В январе-феврале 2019-го саперы Минобороны РФ были привлечены к расчистке русла реки Бурея в Хабаровском крае. Для ликвидации затора, который возник из-за обрушения части сопки в 73 км от пос. Чекунда, выделено более 300 т взрывчатых веществ и более 1,5 тыс. специальных боеприпасов.

В июле подразделения инженерных войск участвовали в помощи пострадавшим от наводнения населенным пунктам Тулунского района Иркутской области: восстановлена дамба на реке Ия и набережная реки Тулунчик, расчищено 138 га территории, разобрано 50 аварийных домов, построено более 7 км дорог, военнослужащие участвовали в раздаче воды местным жителям.

В августе того же года военнослужащие инженерных войск участвовали в ликвидации последствий серии взрывов на складах боеприпасов в Ачинске (Красноярский край). Было расчищено более 12 тыс. га территории, обезврежено свыше 35 тыс. опасных предметов.

В ходе стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" инженерные войска разминировали 1 тыс. 370 га территории, обезвредили свыше 16,2 тыс. опасных предметов, оборудовано почти 800 укрытий для личного состава и военной техники. Также инженерно-дорожные подразделения подготовили и содержали более 300 км путей для передвижений войск.

Оснащение войск

В прошлом году войска получили более 133 тыс. современных комплектов, 17 динамических тренажеров, свыше 500 единиц инженерной техники (тралы, мобильные лесопильные комплексы, комплекты развертывания временных дорог, понтонный парк, электростанции, краны и др.).

Среди новейших инженерных средств, принятых на вооружение в 2019-м, - буксирно-моторные катера БМК-МТ и БМК-МО, миноискатели ИМП-3, МГ-1И и комбинированный ППО-2И. В 2020-м планируется поставка более 600 единиц инженерной техники.

Бронированная машина разграждения БМР-3МА Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Уникальная разноплановость задач обусловила исключительную широту номенклатуры средств инженерного вооружения в войсках, являющихся одними из самых разнородных и технически насыщенных, — их насчитывается более 800 Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск ВС РФ, генерал-лейтенант

В настоящее время проходят испытания универсальная бронированная инженерная машина УБИМ (созданная корпорацией "Уралвагонзавод" на базе танка Т-72Б3) и новый танковый мостоукладчик МТУ-2020 (позволит обеспечить переправу танков Т-14 "Армата").

УБИМ обладает возможностями сразу трех машин: БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), ИМР (инженерная машина разграждения), БМР (бронированная машина разминирования), а также путепрокладчиков.

Ключевое слово — универсальность. Наш опыт в Сирии показал, что не стоит забывать обо всех видах техники, в том числе и инженерной. Поэтому была поставлена задача и сделана универсальная инженерная машина, которая может выполнять задачи и как бульдозер, и как путепрокладчик. У него меняется оборудование — там можно и ковш прицепить. То есть мы одной машиной заменяем несколько, которые находились в инженерных подразделениях. Это существенное сокращение материальных ресурсов, которые тратятся в войсках на содержание техники Алексей Маслов, специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии

Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) Источник изображения: © Пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

Перспективные образцы инженерного вооружения разрабатывает Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск МО РФ. По результатам выполнения войсками специальных задач в сирийской кампании организована разработка перспективных средств инженерного вооружения:

многофункционального робототехнического комплекса разминирования противотанковых мин (МРТК-РТ),

конденсаторного взрывного прибора (ТПВК-43),

индукционного миноискателя (ИМП-3), индивидуальных и групповых источников электроэнергии и других средств, повышающих возможности и расширяющих арсенал войск.

Новый костюм сапера после подведения итогов его эксплуатации в Сирии оснастили системой охлаждения.

Из истории войск

В 1701 году издан указ Петра I о создании в Москве Школы пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров. С 1702-го выпускниками этой школы стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной армии, в 1704-м была сформирована понтонная команда. К 1712 году образован полк военных инженеров.

К 1850-м инженерные войска отделились от артиллерии, в 1870-1908 годах в их состав входили железнодорожные войска. К 1917 году численность составляла до 6% от общей численности Русской императорской армии.

После Октябрьской революции в ходе организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в ее состав вошли саперные роты и батальоны расформированных полков царской армии, в 1919-м были созданы и оснащены понтонные и электротехнические батальоны, автомобильные подразделения, маскировочные роты, минно-подрывная бригада и другие. Через десять лет штатные инженерные части имелись во всех родах войск РККА.

Великая Отечественная война показала важную роль инженерных войск в деле обеспечения боевых действий, в 1941-1942 годах действовали десять самостоятельных саперных армий. Впоследствии их переформировали в бригады. Три из этих бригад (1-я гвардейская инженерно-саперная Могилевская, 2-я гвардейская моторизованная штурмовая инженерно-саперная Новгородская и 1-я инженерно-саперная Новгородская) были представлены на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Саперы 2-го Белорусского фронта во время наводки понтонной переправы через реку Нарев, 1944 год Источник изображения: © Эммануил Евзерихин/ТАСС

После войны до середины 1970-х годов происходило техническое развитие войск, структура которых полностью сформировалась в 1960-е годы.

Мотострелковые полки имели в своем штате инженерно-саперные роты, дивизии и корпуса - инженерно-саперные батальоны, армии и округа - один или несколько инженерно-саперных полков, а также специализированные батальоны или полки - понтонно-мостовые, переправочно-десантные, дорожные, мостостроительные и др.

Части инженерных войск также имелись в центральном подчинении. Во второй половине 1970-х расходы на военных инженеров урезались, в результате чего с началом боевых действий в Афганистане Советская армия испытывала проблемы с инженерным обеспечением боя. Положение удалось улучшить, нарастив численность инженерных подразделений в несколько раз.

Саперы инженерно-саперной части ограниченного контингента советских войск в Афганистане, 1988 год Источник изображения: © Юрий Тыссовский/ТАСС

В 1986 году инженерные войска привлекались к ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции.

После распада СССР дислоцированные на территории России инженерные подразделения вошли в состав ВС РФ.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"