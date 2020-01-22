Войти
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт: Новые беспилотники НАТО станут легкой целью для российских ПВО

176
0
0
Источник изображения: U.S. Navy/Erik Hildebrandt courtesy Northrop Grumman

«Американские дроны давно и регулярно летают вдоль наших границ. В случае пересечения российского воздушного пространства они станут легкими целями для систем ПВО», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. Так он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что новые стратегические беспилотники Global Hawk смогут следить за происходящим «далеко за границей» России.

"В рамках натовской системы AGS используются высотные беспилотники большой продолжительности полета Global Hawk версии Block 40 разработки американской компании Northrop Grumman. Известно, что первые беспилотные аппараты после нескольких лет задержек недавно поступили на итальянскую военно-воздушную базу Сигонелла", – сказал российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

Он отметил, что эти БПЛА могут выполнять полеты на высотах до 20 000 метров. С таких высот расстояние до горизонта превышает 500 км. "Поэтому при полетах вдоль государственной границы России дроны могут обеспечивать наблюдение за достаточно широкой полосой российской территории. Вместе с тем применение новых беспилотников для России мало что меняет – американские Global Hawk уже достаточно давно выполняют регулярные полеты вдоль наших границ, эксплуатируясь, кстати, как правило, с той же итальянской авиабазы", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что о борьбе с подобными беспилотными аппаратами можно говорить только в случае пересечения ими границ российского воздушного пространства. В данном случае они станут легкими целями для систем ПВО.

Говоря об аналогичных российских разработках в области беспилотных систем, эксперт упомянул БПЛА "Альтиус" казанского подразделения Уральского завода гражданской авиации. "Его планер выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом и V-образным оперением. Максимальная взлетная масса беспилотника превышает семь с половиной тонн. В конструкции дрона широко использованы композиционные материалы. Он сможет выполнять полеты длительностью до двух суток. Радиус действия при этом не ограничен в связи с использованием спутникового канала", – отметил Федутинов.

Он добавил, что в качестве полезной нагрузки общей массой до одной тонны на беспилотник могут быть установлены станция оптической видовой разведки и РЛС бокового обзора. "Нет сомнений, что российское Министерство обороны придает высокий приоритет данной разработке. Несмотря на сложности, обусловленные новизной тематики, это дает основания оптимистично оценивать перспективы ее реализации", – заключил эксперт.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые стратегические беспилотники Global Hawk будут летать над территорией НАТО и смогут следить за происходящим "далеко за границей" России. По утверждению Столтенберга, эти беспилотные аппараты дают альянсу уникальное преимущество, которого нет у России и Китая.

По данным норвежского издания Verdens Gang, беспилотники, представляющие собой новую версию американского Global Hawk, смогут находиться в воздухе по 30 часов без дозаправки. Их датчики и радары с высоты 18 километров смогут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 километров.



Наталья Макарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Китай
Норвегия
Россия
США
Продукция
Global Hawk
Компании
Northrop Grumman
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
22.01.2020
НАТО по-новому «оголит» Россию
22.01.2020
Заглянут вглубь России: НАТО создает новые дроны
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
29.01.2014
Мировой рынок беспилотников
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк