Huawei получит российскую операционную систему

Российская компания «Ред Софт» договорилась с Huawei об установке своей операционной системы (ОС) на серверы китайской компании. В будущем на оборудовании Huawei смогут быть запущены и другие отечественные ОС, передает «Коммерсантъ».

Согласно договору, российскую операционную систему «Ред ОС», созданную на базе Linux, получат серверы Huawei TaiShan 200 Server, предназначенные для центров обработки данных. Совместимость отечественного ПО и китайского оборудования подтверждена двусторонним сертификатом.

Генеральный директор «Ред Софт» Рустам Рустамов заметил, что представленное компаниями решение может вызвать интерес у организаций самого разного профиля. Директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России Лю Юй подчеркнул, что Huawei заинтересована в создании программно-аппаратных решений для широкого круга заказчиков.

Компания «Базальт СПО» заметила, что российская ОС «Альт» успешно работает на серверах Huawei с процессорами KunPeng. Опрошенные «Коммерсантом» разработчики российских ОС заявили, что их системы тоже могут быть интегрированы на серверы Huawei.

Это не первый деловой контакт между Huawei и российскими производителями софта. В сентябре 2019 года китайская корпорация договорилась с «Базальт СПО» о создании совместного предприятия и продаже серверов с российской ОС. В августе Huawei, попавшая в санкционный список США, представила собственную операционную систему HarmonyOS.