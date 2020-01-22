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Российская газета

В Китае "Сармат" назвали новой опорой стратегических сил России

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Принятие на вооружение РВСН ракеты "Сармат" обеспечит новую стратегическую опору России.


Об этом пишут обозреватели китайского издания "Чжунго цзюньван", решившие "поближе познакомить" своих читателей с российской межконтинентальной баллистической ракетой.

Разработка новой МБР велась более десяти лет, и сейчас, отмечается в материале, уже можно быть уверенными, что до начала поступления ракеты в войска осталось совсем недолго. Об этом свидетельствует периодическое обнародование сведений об испытаниях этого оружия. Введение "Сармата" в эксплуатацию станет весьма своевременным.

- Многие годы "величайшим потрясением" для стратегического противника России были ракеты Р-36М, которые в НАТО называют "Сатана", что говорит о "страхе и уважении". Но срок эксплуатации этих МБР в скором времени подойдет к концу. По своей мощности "Сармат" превосходит своего предшественника, на функциональность ракет данного типа в России возлагают большие надежды, - цитирует материал ИноСМИ.ру.

Кадры с запуском "Сармата" в 2018 году потрясли многих, но не менее впечатляющими являются характеристики "самой крупной ракеты в мире".

При необычайных показателях стартовой массы и полезной нагрузки, а также ядерных боеголовках с индивидуальным наведением новая российская МБР имеет удивительную дальность применения в 18 тысяч километров.

- Это означает, что при запуске с собственной территории эта ракета может успешно поразить цель в любой точке мира. В "Сармате" также предусмотрена возможность изменять дальнобойность в зависимости от конкретной ситуации, - пишет издание.

Огромная мощность - способность нести 10 тяжелых ядерных боеголовок - означает, что одной ракетой можно уничтожить целый город и даже страну с небольшой территорией. В эффективности "Сармата" также не приходится сомневаться - он преодолевает все имеющиеся системы ПРО, индивидуальное наведение с использованием инерциальной, астрономической и спутниковой систем, а также многозадачность боеголовок обеспечивают высокую точность попадания. Оснащение гиперзвуковым блоком "Авангард" усиливает все эти возможности.

Применение в "Сармате" жидкого топлива, которое в странах Запада сочли непрогрессивным, в действительности дает определенные преимущества, пишет китайское СМИ.

- В российской армии сформировались независимая система и ряд технологий, с помощью которых были решены проблемы, связанные с использованием жидкого топлива. Поэтому российская сторона продолжает использовать двигатели на жидком топливе. Подобное постоянство не только позволяет увеличить тягу, дальнобойность и массу боевой части ракеты "Сармат", применение новых технологий позволяет также увеличить ускорение на этапе подъема, значительно усложнив для стратегического противника задачу по перехвату, - подчеркивается в материале.

"Сармат" войдет в состав ядерных сил России наземного базирования и сыграет основополагающую роль в сохранении стратегического баланса и национальной безопасности страны, резюмируют авторы.


Тимур Алимов

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Страны
Китай
Россия
Продукция
РС-20Б
Сармат МБР
Проекты
NATO
ГЗЛА
Ядерный щит
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