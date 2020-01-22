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Российская газета

Малоизвестная разработка: как Китай скопировал японского убийцу танков

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Источник изображения: rg.ru

Противотанковая самоходная артиллерийская установка WZ-141 является малоизвестной китайской разработкой.

Как и многие образцы военной техники КНР, эта САУ создавалась в 70-е годы с оглядкой на зарубежный аналог. В данном случае образцом для подражания стала японская САУ Тип 60.

В самом деле, оба варианта внешне очень похожи. В качестве основного вооружения применяются два 106-мм безоткатных орудия. У японцев это американское М40, у китайцев - его клон. Боекомплект WZ-141 - 18 выстрелов.

Судя по обнародованным в Сети фотографиям, существовало две версии таких боевых машин.

Поскольку прицельная дальность стрельбы составляла всего 1350 метров, конструкторы Поднебесной установили также пусковые установки противотанковых управляемых ракет HJ-73 Hong Jian, которые являются копиями советской "Малютки". Это позволило отодвинуть зону поражения до 3000 метров.

Поскольку на машине была применена легкая противопульная броня, ее боевая масса составляла всего 6 тонн. Она обладала достаточно высокой подвижностью - максимальная скорость достигала 80 км/ч.

В серийное производство WZ-141 не пошла, даже несмотря на наличие ПТУР она не смогла бы эффективно бороться с современными танками 70-80-х годов, поэтому работы ограничились изготовлением опытных образцов.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
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