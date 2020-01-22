"Роскосмос" потратит 255 млн руб. на обследование недостроенных объектов Восточного

Финансирование будет осуществляться из собственных средств госкорпорации

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Проектный институт "Ипромашпром" по заказу Роскосмоса обследует недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный и проверит достоверность определения сметной стоимости работ по завершению их возведения. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Цена контракта на выполнение этих работ составляет 254,77 млн рублей, финансирование будет осуществляться из собственных средств госкорпорации. Застройщиком является Дирекция космодрома Восточный, исполнителем работ - Ипромашпром. Сроки выполнения работ - с даты заключения договора до 1 июля 2020 года.

Согласно документации, проектный институт должен проверить, верна ли стоимость строительства объектов жилищного фонда, комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива, промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома, автодорог, железных дорог, метеорологического комплекса.

Исполнитель должен определить техническое состояние зданий, сооружений, их строительных конструкций, инженерных систем и сетей, расположенных на объектах первой очереди, оценить качество строительно-монтажных работ. Также институт определит остаточные объемы работ и разработает комплекс мероприятий по завершению строительства объектов первой очереди в связи со сменой генерального подрядчика. Строительством первой очереди космодрома занимался уже ликвидированный Спецстрой.

"Исполнитель обязуется выполнить работы по комплексному обследованию незавершенных строительством объектов первой очереди космодрома Восточный и разработке документации для проверки достоверности определения сметной стоимости работ по завершению их строительства", - говорится в документации на сайте госзакупок.

Согласно информации с сайта Ипромашпрома, основным видом его деятельности является разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции и технического перевооружения предприятий ракетно-космической промышленности.

Проблемы на Восточном

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что строительство объектов первой очереди космодрома Восточный в Амурской области выполнено на 30%. По его словам, начато строительство основного объекта - стартового стола для ракет-носителей "Ангары" - в рамках строительства второй очереди. Подрядчиком второй очереди строительства космодрома является производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань".

Следственный комитет РФ в ноябре 2019 года сообщил, что по факту мошенничества при строительстве на Восточном возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018 года по май 2019 года, сумма ущерба составила 240 млн рублей. В свою очередь, ПСО "Казань" сообщило, что новые уголовные дела по фактам хищений на Восточном относятся к этапу строительства первой очереди космодрома - инфраструктуры для пусков ракеты "Союз", а не "Ангары".

В Дирекции космодрома Восточный тогда сообщили ТАСС, что она контролирует ситуацию с освоением бюджета строительства объектов второй очереди. При этом представители космодрома подчеркнули, что бюджет на строительство второй очереди Восточного находится в ведении Федерального казначейства. Выполненные работы и услуги принимаются и оплачиваются по факту.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что строителей космодрома Восточный ожидает повышение зарплаты.