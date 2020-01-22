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ТАСС

Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава Роскосмоса рассказал, что это настоящая перчатка космонавта, побывавшего в космосе в 2019 году

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок от генерального директора госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина перчатку космонавта. Об этом рассказало издание "СБ. Беларусь сегодня".

В ходе встречи во вторник в Минске Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин обсудили сотрудничество Белоруссии и России в космической сфере. В самом начале разговора Рогозин вручил белорусскому лидеру сувенир от космонавтов и Роскосмоса. "Позвольте в самом начале подарить вам сувенир от ряда космонавтов, от всего Роскосмоса за сотрудничество, которое осуществляется с белорусскими предприятиями. Это настоящая перчатка космонавта, побывавшего в космосе в 2019 году. Я потом по секрету скажу, чья она", - сказал Рогозин. Лукашенко назвал подарок "легендарным". "Это у меня первый такой легендарный подарок", - поблагодарил глава белорусского государства.

Глава Роскосмоса рассказал, что сотрудничество с белорусскими специалистами в космической сфере развивается успешно. "С точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, у белорусских предприятий есть огромный потенциал", - сказал он.

В настоящее время специалисты Роскосмоса и Национальной академии наук вместе с белорусским предприятием "Пеленг" работают над созданием нового космического аппарата (БКА-2) сверхвысокого разрешения. Он расширит состав российско-белорусской группировки спутников.

Спутник не будет уступать мировым аналогам. С его помощью удастся получать снимки с разрешением до 0,35 м, поэтому реализация проекта будет иметь высокий коммерческий успех. Предполагается, что его вывод на орбиту может состояться в 2023-2024 годах.

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