Курганмашзавод в полном объеме выполнил гособоронзаказ 2019 года

ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в полном объеме выполнил свои обязательства в рамках государственного оборонного заказа 2019 года как по прямым контрактам, так и в качестве соисполнителя по ГОЗ.

Минобороны РФ отгружены контрактные партии БМП-3, БРЭМ-Л и других изделий. Курганмашзавод поставил в войска не только продукцию специального назначения, но и большой объем запасных частей к ней. В рамках договорных обязательств в войсковых соединениях специалистами предприятия выполняются работы по техническому надзору за поставленной техникой.

В 2020 году Курганмашзаводу предстоит выполнить значительную по объему программу по ГОЗ, которая предусматривает поставку в войска больших партий техники для Сухопутных и Воздушно-десантных войск – БМП-3, БРЭМ-Л, БМД-4М, БТР-МДМ, а также гусеничных шасси для машин на базе БМП-3 и БТР-МДМ. Заключено более 100 договоров на поставку запасных частей для бронетанковых заводов и предприятий промышленности.

После вхождения в феврале 2019 года в состав Госкорпорации Ростех, в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Курганмашзавод не только уверенно справился с гособоронзаказом, но и включился в процесс технического перевооружения производства. Благодаря поддержке холдинга в 2020 году на предприятие поступит более 30 единиц токарно-фрезерных обрабатывающих центров, в том числе и производства Ковровского электромеханического завода (предприятие входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех). Более 2 млрд рублей Курганмашзавод рассчитывает получить, включившись в федеральную целевую программу модернизации предприятий ОПК, реализуемую при поддержке Минпромторга РФ. Предприятие ожидает начала финансирования по программе уже в 2021 году. Средства планируется направить на приобретение современного оборудования и обновление основных фондов.

По итогам 2019 года ожидаемый рост объемов производства на ПАО «Курганмашзавод» составит 12% к уровню 2018-го, в т.ч. по гражданской продукции – 10%. Эти показатели демонстрируют успехи Курганмашзавода в освоении и расширении рынков сбыта своей техники мирного назначения, что крайне важно в условиях реализуемой на предприятии диверсификации производства.