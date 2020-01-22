БПЛА расширяют возможности НАТО в области воздушного шпионажа против России

На авиабазе Сигонелла в Италии начала действовать первая система беспилотной воздушной разведки НАТО (Alliance Ground Surveillance, AGS), которая позволит заглянуть вглубь территории России.

Об этом заявил газете Verdens Gang генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Они будут летать над территорией стран НАТО. Но они смогут видеть, что происходит далеко в глубине расположенных с нами по соседству стран, и позволят намного лучше понимать, что происходит с другой стороны границы, - сказал он. - Если бы у нас были такие возможности в 2014 году, когда Россия использовала военную силу на Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам более точную информацию о происходившем».

Два первых беспилотника RQ-4D Phoenix уже прибыли на Сицилию из США. Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, еще три дрона прибудут до конца года, отметил Столтенберг. Она позволит наблюдать за всей территорией альянса и за его пределами — от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы, уточнил генсек.

Такие системы могут в любую погоду фиксировать и передавать данные о передвижениях на земле и воде и даже обнаруживать взрывные устройства. Ранее они были только у одной страны НАТО (США), теперь же все государства альянса смогут оперировать ими. Обслуживать комплекс будет персонал в 600 человек. НАТО рассчитывает, в частности, использовать их для мониторинга ситуации в Северной Африке, перемещения кораблей с мигрантами в Средиземном море.

Он также подчеркнул, что в ходе создания системы AGS «были улучшены и оптимизированы принципы приобретения самой современной военной техники», которую все государства альянса заказали у США.

По данным итальянской газеты Il Manifesto, радиус действия малозаметных разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix составляет 16 тыс. км, они могут находиться в автономном полете более 30 часов без посадки. Они снабжены высокочувствительными радарами, способными распознавать объекты на дальнем расстоянии даже в движении. Дроны могут подниматься на высоту до 18 тыс. м и развивать скорость до 575 км/ч. Первые данные, полученные беспилотниками, будут сначала анализироваться на Сигонелле, а затем передаваться в оперативный центр НАТО в Брюсселе.