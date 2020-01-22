Войти
Военно-промышленный курьер

БПЛА расширяют возможности НАТО в области воздушного шпионажа против России

147
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На авиабазе Сигонелла в Италии начала действовать первая система беспилотной воздушной разведки НАТО (Alliance Ground Surveillance, AGS), которая позволит заглянуть вглубь территории России.

Об этом заявил газете Verdens Gang генеральный секретарь НАТО Йенс  Столтенберг.

«Они будут летать над территорией стран НАТО. Но они смогут видеть, что происходит далеко в глубине расположенных с нами по соседству стран, и позволят намного лучше понимать, что происходит с другой стороны границы, - сказал он. - Если бы у нас были такие возможности в 2014 году, когда Россия использовала военную силу на Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам более точную информацию о происходившем».

Два первых беспилотника RQ-4D Phoenix уже прибыли на Сицилию из США. Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, еще три дрона прибудут до конца года, отметил Столтенберг. Она позволит наблюдать за всей территорией альянса и за его пределами — от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы, уточнил генсек.

Такие системы могут в любую погоду фиксировать и передавать данные о передвижениях на земле и воде и даже обнаруживать взрывные устройства. Ранее они были только у одной страны НАТО (США), теперь же все государства альянса смогут оперировать ими. Обслуживать комплекс будет персонал в 600 человек. НАТО рассчитывает, в частности, использовать их для мониторинга ситуации в Северной Африке, перемещения кораблей с мигрантами в Средиземном море.

Он также подчеркнул, что в ходе создания системы AGS «были улучшены и оптимизированы принципы приобретения самой современной военной техники», которую все государства альянса заказали у США.

По данным итальянской газеты Il Manifesto, радиус действия малозаметных разведывательных беспилотников RQ-4D Phoenix составляет 16 тыс. км, они могут находиться в автономном полете более 30 часов без посадки. Они снабжены высокочувствительными радарами, способными распознавать объекты на дальнем расстоянии даже в движении. Дроны могут подниматься на высоту до 18 тыс. м и развивать скорость до 575 км/ч. Первые данные, полученные беспилотниками, будут сначала анализироваться на Сигонелле, а затем передаваться в оперативный центр НАТО в Брюсселе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Арктика
БПЛА
Похожие новости
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
20.01.2015
Новый щит и новый меч
30.07.2014
Страхи Америки
12.05.2014
Не война, а рост продаж: Как военная промышленность США наживается на украинском кризисе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк