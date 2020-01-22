Заглянут вглубь России: НАТО создает новые дроны

Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

НАТО создает стратегические беспилотники, которые смогут вести разведку даже на территории России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Новые дроны станут модификацией уже используемых Global Hawk, которых довольно часто замечают у российских границ.

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут вести разведку на территории России, пишет норвежское издание Verdens Gang.

Дроны будут летать над территорией Североатлантического альянса, но смогут фиксировать и происходящее «далеко за границей соседней с нами страны", заявил изданию генсек альянса Йенс Столтенберг.

В газете уточнили, что беспилотники, которые представляют собой новую версию американского Global Hawk, способны пребывать в воздухе по 30 часов без дозаправки.

По информации журналистов, датчики и радары дронов с высоты в 18 км смогут фиксировать все, что происходит в радиусе 200 км.

«В отличие от спутниковых фотографий, изображения с радаров и датчиков не зависят от погоды и темноты», - обратил внимание бригадный генерал США Фил Стюарт.

Эти беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дают НАТО уникальное преимущество, которого нет у России и Китая, утверждает Столтенберг.

Сейчас на итальянском острове Сицилия проходят испытания два беспилотника, а в течение года в Италию доставят еще три дрона. Всего НАТО приобрела десять Global Hawk. Предполагается, что на вооружение беспилотники поступят в 2022 году.

Ранее стало известно, что военный блок начал формировать систему воздушной разведки и наблюдения AGS (Alliance Ground Surveillance), в которую входят БПЛА стратегического класса RQ-4 Global Hawk Block 40, оснащенные мультиплатформенной радиолокационной станцией (РЛС) нового поколения с активной фазированной антенной решеткой MP-RTIP.

AGS станет средством круглосуточного наблюдения за сушей и водной поверхностью в реальном времени. Предполагается, что она сможет обеспечить большую детальность разведки, чем спутники.

К слову, с момента присоединения Крыма к России российские военные более тысячи раз обнаруживали вблизи полуострова разведывательные беспилотники.

«С марта 2014 года - после воссоединения Крыма с Россией - разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей», - сообщил газете «Красная звезда» командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев.

Он уточнил, что в основном фиксируются полеты американских самолетов-разведчиков ЕР-ЗЕ Aries и Р-8А Poseidon, а также БПЛА RQ-4В Global Hawk.

В очередной раз такой беспилотник провел разведку у черноморского побережья России, а также у разграничительной линии в Донбассе утром 17 января, сообщал PlaneRadar в Twitter.

По данным портала, дрон с бортовым номером 11-2048 и позывным Forte10 вылетел с авиабазы военно-морских сил НАТО «Сигонелла» в Сицилии и провел в воздухе около десяти часов. Беспилотник пролетел вдоль российского побережья Черного моря, обогнул Крым и свернул назад в районе Туапсе.

Несколькими неделями ранее Global Hawk провел аналогичную разведку Крыма и юга Украины. В Крыму пролет американского дрона над полуостровом назвали «наглостью».

«Подобные полеты - это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США», - сказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Он заявил, что американским властям следует больше внимания уделить своим внутренним проблемам, а не выискивать информацию у границ Крыма.

«Если им так интересны изменения у нас на полуострове за последние годы, а крымчанам есть что показать и чем гордиться, то стоит направить в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД РФ», - отметил общественный деятель.

Что касается работы России в сфере производства беспилотников среднего и тяжелого класса, в настоящее время она ведется по нескольким направлениям. В апреле прошлого года российские ВКС впервые применили ударные БПЛА типа «Орион-Э» при атаке объектов террористических формирований в сирийской провинции Хама.

Изначально «Орион» разрабатывали как разведывательный аппарат с большой продолжительностью полета. В 2017 году его продемонстрировали на авиасалоне МАКС и форуме «Армия». В процессе разработки аппарату решили придать и ударные функции.

Он стал первым ударным беспилотником российского производства.

Размах крыла «Орион-Э» составляет 16 м, длина самого аппарата - 8 м. Этот БПЛА может нести до четырех ракет класса «воздух-земля». Крейсерская скорость полета «Ориона» находится в диапазоне от 120 до 200 км/ч. Практический потолок составляет 7,5 тыс. м. Он может летать до 24 часов. Радиус боевого применения - до 300 км.

Лидия Мисник