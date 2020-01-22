Хорватия направила запросы на поставку истребителей в семь стран

ЦАМТО, 21 января. Руководство Хорватии направило претендентам новый запрос о предложениях в рамках тендера на поставку для ВВС страны истребителей, предназначенных для замены устаревших МиГ-21bisD/UMD.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в своем пресс-релизе от 15 января правительство Хорватии сообщило, что сопредседатели межминистерской комиссии по закупке многоцелевых истребителей подписали письмо, в соответствии с которым запросы о предложениях направлены в семь государств, выбранных на заседаниях, состоявшихся в первой декаде января.

Так, запросы о предложениях на поставку новых самолетов направлены в США (F-16) и Швецию ("Грипен"), а на бывшие в эксплуатации истребители – в Грецию, Израиль и Норвегию (F-16), Италию ("Тайфун") и Францию ("Рафаль"). Ответы на запрос должны быть представлены к 7 мая. Далее в течение двух месяцев планируется провести оценку предложений, по результатам которой к началу августа будут подготовлены рекомендации правительству Хорватии. В отличие от неудачной процедуры 2018 года, Хорватия планирует зарезервировать необходимые средства только после завершения процесса выбора.

Как сообщал ЦАМТО, МО Хорватии намерено приобрести самолеты для замены состоящих на вооружении устаревших МиГ-21bisD/UMD. В 2017 году комиссия МО Хорватии в рамках объявленного тендера признала лучшим предложение Израиля, предусматривающее поставку 12 прошедших глубокую модернизацию F-16C/D Блок.30. Стоимость продажи оценивалась в 500 млн. долл. Тем не менее, после длительных переговоров продажа была заблокирована Госдепартаментом США, и в январе 2019 года Израиль официально уведомил Хорватию о невозможности продажи самолетов.

Комитет по вопросам обороны парламента Хорватии 3 июля 2019 года дал согласие на возобновление процесса закупки истребителей для самостоятельной защиты воздушного пространства страны. 4 июля 2019 года правительство Хорватии приняло решении о создании межминистерской комиссии по закупке многоцелевых боевых самолетов численностью 16 человек.

Начальные запросы на поставку 12 истребителей, которые могут эксплуатироваться не менее 25 лет, были направлены в 26 стран. Данный процесс, наряду с прямыми переговорами с США, Францией, Италией и Швецией, привел к тому, что семь стран были отобраны для направления запроса о предложениях.

Как сообщили в начале января хорватские СМИ, с учетом продолжительности процесса подготовки предложений и их оценки, принятие решения о покупке истребителей для ВВС Хорватии, вероятно, будет принято уже следующим правительством страны. Это объясняется тем, что на вторую половину 2020 года запланировано проведение парламентских выборов в Хорватии, а во время предвыборной кампании правительство не может принимать никаких важных решений, включая покупку боевых самолетов.