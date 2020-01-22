Войти
ЦАМТО

Индонезия может приобрести во Франции крупную партию военной техники

189
0
+1
подводная лодка типа Scorpene ВМС Малайзии
подводная лодка типа Scorpene ВМС Малайзии.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 21 января. Минобороны Индонезии ведет переговоры с французским руководством относительно приобретения 48 многофункциональных истребителей "Рафаль", четырех НАПЛ класса "Скорпен" и двух корветов класса "Говинд".

Как сообщает La Tribune со ссылкой на компетентный источник, 13 января состоялся визит в Париж министра обороны Индонезии генерал-лейтенанта в отставке Прабово Субианто, в ходе которого он выразил заинтересованность в приобретении 48 истребителей "Рафаль", до четырех подводных лодок "Скорпен", вооруженных противокорабельными ракетами SM39 "Экзосет", и двух 2500-тонных корветов "Говинд".

Переговоры были признаны конструктивными. В случае достижения соответствующих договоренностей, самолеты и боевые корабли планируется приобрести в рамках межправительственного соглашения.

Как напоминает издание, в течение последних 10 лет Париж продал Джакарте вооружений и военной техники на сумму 1,36 млрд. евро, достигнув пика в 2013 году (480 млн. евро).

В рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанном в 2011 году между странами, в 2013 году MBDA заключила контракт на поставку Индонезии зенитной ракетной системы малой дальности на базе ПЗРК "Мистраль-3" на сумму 200 млн. долл., а Nexter получила контракт на поставку 37 САУ "Цезарь" стоимостью 115 млн. евро.

Что касается подводных лодок "Скорпен", ранее проданных Индии и Малайзии, то у Франции есть два предложения для Индонезии. Одно касается продажи двух подводных лодок, а второе – приобретение четырех субмарин в рамках передачи технологий их производства индонезийской компании PT Pal. На текущий момент создана рабочая группа для рассмотрения проекта между представителями французской Naval Group и ВМС Индонезии.

Сообщается, что индонезийские ВМС столкнулись с серьезными проблемами при реализации опциона на производство второй партии из трех подводных лодок по лицензии южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). В этой связи заключенный в прошлом году контракт планируется аннулировать.

Относительно истребителей известно, что Индонезия в течение прошлого года рассматривала возможность приобретения 24 американских многофункциональных истребителей F-16V Block.72 "Вайпер".

П.Субианто после ухода в отставку занялся бизнесом и впоследствии стал успешным политиком. Он был назначен министром обороны Индонезии в октябре 2019 года и считается ярко выраженным "франкофилом".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Малайзия
США
Франция
Южная Корея
Продукция
F-16
Rafale
Мистраль (Mistral)
Компании
DSME
Leonardo
MBDA
Nexter
PT. PAL
Похожие новости
10.05.2017
Президент французского концерна DCNS Эрве Гийу о новом авианосце, экспорте и кадровой политике
24.11.2014
Ветер Джакарты
19.12.2012
Военный экспорт Пятой Республики
01.07.2009
Новинки парижского салона
22.01.2009
Второе пришествие в Индонезию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк