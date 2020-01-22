Индонезия может приобрести во Франции крупную партию военной техники

ЦАМТО, 21 января. Минобороны Индонезии ведет переговоры с французским руководством относительно приобретения 48 многофункциональных истребителей "Рафаль", четырех НАПЛ класса "Скорпен" и двух корветов класса "Говинд".

Как сообщает La Tribune со ссылкой на компетентный источник, 13 января состоялся визит в Париж министра обороны Индонезии генерал-лейтенанта в отставке Прабово Субианто, в ходе которого он выразил заинтересованность в приобретении 48 истребителей "Рафаль", до четырех подводных лодок "Скорпен", вооруженных противокорабельными ракетами SM39 "Экзосет", и двух 2500-тонных корветов "Говинд".

Переговоры были признаны конструктивными. В случае достижения соответствующих договоренностей, самолеты и боевые корабли планируется приобрести в рамках межправительственного соглашения.

Как напоминает издание, в течение последних 10 лет Париж продал Джакарте вооружений и военной техники на сумму 1,36 млрд. евро, достигнув пика в 2013 году (480 млн. евро).

В рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанном в 2011 году между странами, в 2013 году MBDA заключила контракт на поставку Индонезии зенитной ракетной системы малой дальности на базе ПЗРК "Мистраль-3" на сумму 200 млн. долл., а Nexter получила контракт на поставку 37 САУ "Цезарь" стоимостью 115 млн. евро.

Что касается подводных лодок "Скорпен", ранее проданных Индии и Малайзии, то у Франции есть два предложения для Индонезии. Одно касается продажи двух подводных лодок, а второе – приобретение четырех субмарин в рамках передачи технологий их производства индонезийской компании PT Pal. На текущий момент создана рабочая группа для рассмотрения проекта между представителями французской Naval Group и ВМС Индонезии.

Сообщается, что индонезийские ВМС столкнулись с серьезными проблемами при реализации опциона на производство второй партии из трех подводных лодок по лицензии южнокорейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). В этой связи заключенный в прошлом году контракт планируется аннулировать.

Относительно истребителей известно, что Индонезия в течение прошлого года рассматривала возможность приобретения 24 американских многофункциональных истребителей F-16V Block.72 "Вайпер".

П.Субианто после ухода в отставку занялся бизнесом и впоследствии стал успешным политиком. Он был назначен министром обороны Индонезии в октябре 2019 года и считается ярко выраженным "франкофилом".