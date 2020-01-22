В ЦНТУ "Динамика" завершены работы в рамках ОКР по созданию технических средств обучения нового поколения

ЦАМТО, 21 января. В АО ЦНТУ "Динамика" успешно завершена масштабная опытно-конструкторская работа, предпринятая в интересах Минобороны с целью разработки и внедрения перспективных технологий создания авиационных технических средств обучения (ТСО) нового поколения.

В итоге в рамках ОКР, начало которой относится к 2015 году, созданы 30 опытных образцов авиационных ТСО различного уровня сложности, некоторые из которых создавались впервые в России. В частности, впервые были созданы опытные образцы учебно-тренировочных комплексов (УТК), включающих тренажеры высшей категории сложности на динамической платформе для подготовки на вертолеты Ми-28Н, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8АМТШ, Ка-226В, Ми-26 и Ансат-У.

При разработке ключевых компонентов ТСО были использованы перспективные технические решения и технологии, позволившие существенно повысить их обучающий потенциал:

- высокоадекватные верифицированные математические модели движения ЛА;

- электромеханические системы подвижности нового поколения, относящиеся на сегодняшний день к наилучшим решениям в своем классе;

- системы визуализации с беспрецедентным качеством изображения;

- эффективные силовые конструкции, практически целиком выполненные из композиционных материалов;

- технологии виртуальной реальности.

"В ходе выполнения этой опытно-конструкторской работы мы получили уникальный опыт промышленной кооперации и новые компетенции, которые позволяют нам уверенно браться за проекты любого уровня сложности, соответствующие мировым стандартам – заявил генеральный директор АО ЦНТУ "Динамика" Олег Максенков. – Полученные результаты не только заслуга профессионального коллектива "Динамики", это итог совместной работы со специалистами ВКС, Департамента по обеспечению гособоронзаказа, ГЛИЦ и других структур Министерства обороны. В результате наш Заказчик впервые получит новейшее обучающее оборудование для эффективной подготовки личного состава военной авиации по широкому кругу задач".

В состав опытных образцов УТК вертолетов Ми-28Н, Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5-1 входят комплексный тренажер с системой подвижности, тренажер авиационного наводчика, комплекс моделирования тактической обстановки и автоматизированные обучающие системы (АОС) для теоретической подготовки летного и инженерно-технического состава. В составе опытных образцов УТК вертолетов Ми-26, Ка-226В и Ансат-У – комплексный тренажер с системой подвижности и АОС для теоретической подготовки. Тренажер экипажа вертолета Ми-26 имеет важную дополнительную опцию – возможность отработки навыков действий при работе с грузом на внешней подвеске.

Все разработанные продукты (тренажеры, АОС и др.) могут функционировать как в составе учебно-тренировочных комплексов, так и автономно, в качестве самостоятельных технических средств обучения.

Помимо учебно-тренировочных комплексов, в рамках ОКР впервые разработаны:

- уникальный тренажерный комплекс для первоначального летного обучения, позволяющий осуществлять многоуровневую совместную начальную подготовку (индивидуальную и групповую) курсантов военных авиационных училищ на различные типы вертолетов соосной и одновинтовой схем;

- трехстепенная система имитации акселерационных воздействий на базе динамической платформы с электрическим приводом, предназначенная для воспроизведения линейных перемещений и ускорений, имитирующих вибрации вертолета;

- интегрированная система управления наземной подготовкой в авиационной учебной части, предназначенная для обеспечения поддержки должностных лиц в части организации планирования и управления боевой подготовкой авиационного полка, ведения учетно-отчетных документов по боевой подготовке.

Государственные испытания всех изделий, созданных в рамках ОКР, проводились специалистами ГЛИЦ МО РФ им. В.П.Чкалова и были завершены успешно, выданы рекомендации о возможности серийного производства разработанных продуктов.

По данным Научно-исследовательского центра ЦНИИ ВВС Минобороны России (правопреемник 30 ЦНИИ ВВС РФ), реализация в рамках ОКР всего комплекса перспективных технологий построения авиационных тренажеров позволила повысить уровень их учебного потенциала по отношению к существующим современным аналогам не менее чем на 55%. Значение показателя учебного потенциала тренажеров (относительный уровень освоения задач боевой подготовки) на всей совокупности осваиваемых типовых задач может достигнуть значений, которые обеспечивают прирост уровня натренированности летных экипажей, эквивалентный увеличению реального налета на вертолете дополнительно на 70%.

Впервые качественно новый подход к разработке ТСО для военных самолетов и вертолетов был реализован в ЦНТУ "Динамика" в 2010 году. В его основе – переход от производства отдельных тренажеров к созданию единых интегрированных УТК, которые могут включать в различных комбинациях автоматизированные обучающие системы, тренажеры различного уровня сложности, рабочие места наземных операторов, функционально взаимосвязанных с экипажем летательного аппарата при выполнении полетного задания, а также комплекс моделирования тактической обстановки.

В период с 2010 по 2018 годы в "Динамике" был создан целый ряд УТК, в состав которых входили комплексные тренажеры на неподвижном основании. Однако тренажеры высшей категории сложности на динамической платформе впервые появились в составе УТК в 2018 году, когда в "Динамике" был создан учебно-тренировочный комплекс для подготовки на вертолет Ка-27М в интересах морской авиации ВМФ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО ЦНТУ "Динамика".