Войти
Российская газета

Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30

185
0
0
Источник изображения: youtube.com

Сухопутные войска Египта стали массово получать 122-мм колесные самоходные артиллерийские установки на базе автомобилей "Урал-4320-1911-30". Их недавно задействовали на проведенных широкомасштабных маневрах египетских вооруженных сил, получивших кодовое обозначение Qadir 2020.

В одном из видеороликов был сразу продемонстрирован целый дивизион таких САУ - 12 боевых машин.

Впервые об этих самоходках, по некоторым данным, имеющих обозначение D30-M, стало известно в мае 2016 года, когда их продемонстрировали на специально организованных боевых стрельбах.

Как видно из названия, в качестве орудия используется советская гаубица Д-30, производство которой было освоено в АРЕ. Она имеет возможность поражать цели на дистанции до 15 300 метров. В течение одной минуты по противнику может быть выпущено 8 снарядов. Максимальная скорость - 80 км/ч. Экипаж - 6 человек.

По обнародованному видео можно также оценить, как широко используются российские автомобили в египетских сухопутных войсках. Так, "Уралы" кроме платформ под 122-мм и 130-мм САУ применяются и в обычном бортовом варианте. Служат они и для других целей.

В выстроенной технике можно разглядеть ГАЗ-66, которые сейчас заменяются на ГАЗ-3308 "Садко".

В качестве шасси под реактивные системы залпового огня SAKR, являющиеся 30-ствольной версией БМ-21, используются КамАЗ-43118.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Продукция
Град РСЗО
Д-30 2А18
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.02.2019
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
30.10.2018
Необычная и модификация: каким мог быть гусеничный БМ-21 "Град"
16.10.2018
Боевая мощь: "Абрамсы" пошли в "бой" вместе с "Шилками" и "Градами"
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк