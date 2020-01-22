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Россия начала дополнительную поставку бронетехники в Сирию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Оказывая поддержку правительственным войскам в их наступательной операции на северо-западе Сирии, военный флот России начал доставку военной техники в сирийский порт Тартус.

Как передаёт информагентство Al-Masdar News, большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» и транспортные суда российского флота прошли пролив Босфор в направлении Средиземного моря по пути в Тартус.

Предполагается, что на сирийский фронт будет переброшена, в частности, дополнительная бронетехника с учётом возобновившихся с новой силой в провинциях Идлиб и Алеппо военных действий, говорит Eadaily.

Ранее сирийские правительственные войска начали массированные ракетно-артиллерийские удары по позициям боевиков исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ведущую роль в его составе играет запрещённая в России террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра») и протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) по всей западной окраине города Алеппо и юго-западнее административного центра одноимённой провинции вдоль трассы М5. 

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Цезарь Куников
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