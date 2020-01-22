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Военно-промышленный курьер

Передачи военных технологий турецкой стороне не будет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия поставила Турции вместе с полковым комплектом зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» более 120 зенитных управляемых ракет.

Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. «Турция получила два дивизиона С-400, более 120 зенитных ракет, а также вспомогательное оборудование, запасные части и инструменты», - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, передача технологий турецкой стороне, даже частичная, условиями сделки не предполагалась. Он добавил, что акт приёма-передачи полкового комплекта был подписан турецкими и российскими представителями в начале декабря 2019 года в Анкаре. С подписанием документа начал действовать пункт контракта о 20-месячном гарантийном обслуживании систем российской стороной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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