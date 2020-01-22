Из-за российских ЗРК английские F-35 не смеют высунуть носа из ангаров

Россия в Средиземном море развернула свои ЗРК С-300 рядом с авиабазой, где разместились новейшие британские истребители F-35.

Российский крейсер расположился менее чем в 10 км от Королевских ВВС Великобритании, находящейся на юге Кипра. В этой связи Лондон был вынужден отдать приказ приостановить любые полёты своих истребителей пятого поколения.

Военное ведомство Британии опасается, что русские смогут найти против них противоядие, исследуя работу бортовых систем и локатора. В результате за последние 72 часа ни один британский F-35 в небо так и не поднялся, что подтверждают ресурсы, осуществляющие мониторинг воздушной обстановки.

Между тем эксперты считают, что наибольшую опасность для истребителей ВВС Великобритании составляют не ЗРК С-300, а российские средства радиоэлектронной борьбы, которые также присутствуют на борту крейсера.