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Из-за российских ЗРК английские F-35 не смеют высунуть носа из ангаров

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия в Средиземном море развернула свои ЗРК С-300 рядом с авиабазой, где разместились новейшие британские истребители F-35.

Российский крейсер расположился менее чем в 10 км от Королевских ВВС Великобритании, находящейся на юге Кипра. В этой связи Лондон был вынужден отдать приказ приостановить любые полёты своих истребителей пятого поколения.

Военное ведомство Британии опасается, что русские смогут найти против них противоядие, исследуя работу бортовых систем и локатора. В результате за последние 72 часа ни один британский F-35 в небо так и не поднялся, что подтверждают ресурсы, осуществляющие мониторинг воздушной обстановки.

Между тем эксперты считают, что наибольшую опасность для истребителей ВВС Великобритании составляют не ЗРК С-300, а российские средства радиоэлектронной борьбы, которые также присутствуют на борту крейсера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Кипр
Россия
Продукция
F-35
С-300
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