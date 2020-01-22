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ЦАМТО

СВ Италии заключили контракт на закупку дополнительной партии ББМ "Фрецция"

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VBM_Freccia
Итальянская боевая машина пехоты VBM Freccia. Источник: ru.wikipedia.org.

ЦАМТО, 21 января. Консорциум CIO (Consortium Iveco Oto Melara) 16 января объявил о заключении контракта на поставку СВ Италии 30 средних бронемашин "Фрецция" с колесной формулой 8x8 (5 ед. в боевой версии и 25 ед. – в противотанковой).

Контракт предусматривает также 10-летнюю комплексную логистическую поддержку.

Стоимость подписанного 27 декабря 2019 года с Национальным директоратом вооружений соглашения не раскрывается.

"Фрецция" – это боевая машина пехоты с колесной формулой 8x8, которая разработана в различных версиях (боевой, самоходного ПТРК, самоходного миномета и машины управления). Благодаря корпусу, спроектированному для обеспечения максимальной защиты, мощному двигателю Iveco, трем управляемым осям, башне HITFIST с 25-мм пушкой и передовым системам управления, контроля и связи от Leonardo, "Фрецция" обеспечивает высокую тактическую и стратегическую мобильность и защиту сил в сочетании с достаточной огневой мощью.

Для финансирования контракта будут использованы средства, выделенные в рамках межминистерской конвенции (министерств обороны, экономического развития и финансов). Всего в ближайшие годы (до 2032 года) на проект "Фрецция" предполагается выделить около 1,5 млрд. евро.

Контракт знаменует собой возобновление поставок техники для второй средней бригады Сухопутных войск Италии, в состав которой входят 381 система в различных конфигурациях.

Консорциум CIO был создан в 1985 году компаниями Iveco Defense Vehicles и Oto Melara (ныне Leonardo). В рамках консорциума Iveco Defense Vehicles отвечает за двигатели, шасси, все ходовые компоненты, корпус и окончательную интеграцию, а Leonardo – за системы вооружения, системы управления прицеливанием и огнем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Iveco
Leonardo
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