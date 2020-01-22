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ЦАМТО

В 2020 году разведчики ЦВО в Сибири получат партию бронеавтомобилей "Тайфун-К"

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Тайфун-К-53949
Тайфун-К-53949.
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 21 января. В 2020 году партия из восьми бронеавтомобилей "Тайфун-К" с дистанционно управляемым боевым модулем пополнит парк боевых машин разведывательного подразделения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в Новосибирской области.

На данный момент ведется подготовка водителей, которые в скором будущем проведут обкатку новой техники.

Бронеавтомобиль "Тайфун-К" предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6х6, максимальная скорость – 105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение.

Справочно:

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты, сообщает пресс-служба ЦВО.

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Продукция
Тайфун-К
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