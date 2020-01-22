В ремонтное подразделение ВВО поступила уникальная мастерская на базе автомобиля Урал-43203

ЦАМТО, 21 января. В ремонтно-восстановительное соединение ВВО, дислоцированное в Бурятии, поступила уникальная по своим характеристикам и составу мастерская электронного спецоборудования МЭС-БТМ на базе автомобиля Урал-43203.

Она предназначена для проведения технического обслуживания и циклического ремонта различного электронного спецоборудования, инфракрасной техники, навигационной аппаратуры, аппаратуры связи, систем противопожарной защиты всех видов военной техники. Расчет машины составляет 5 человек. С учетом поступления новейшей техники, поступившая мастерская спецремонта является необходимым элементом.

Ключевой особенностью новой машины является возможность производства всех видов работ в автономном режиме. Машина позволяет произвести ремонт в любых климатических условиях Дальнего Востока, в том числе крайне низких температур.

Все необходимое оборудование размещается в отапливаемом кузове-кунге автомобиля. Время полного развертывания производственных мощностей и инструмента не превышает 20 мин., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.