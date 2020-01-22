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ЦАМТО

В ремонтное подразделение ВВО поступила уникальная мастерская на базе автомобиля Урал-43203

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Урал-43203 - базовый автомобиль для АЗК-7
Урал-43203 - базовый автомобиль для АЗК-7.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 21 января. В ремонтно-восстановительное соединение ВВО, дислоцированное в Бурятии, поступила уникальная по своим характеристикам и составу мастерская электронного спецоборудования МЭС-БТМ на базе автомобиля Урал-43203.

Она предназначена для проведения технического обслуживания и циклического ремонта различного электронного спецоборудования, инфракрасной техники, навигационной аппаратуры, аппаратуры связи, систем противопожарной защиты всех видов военной техники. Расчет машины составляет 5 человек. С учетом поступления новейшей техники, поступившая мастерская спецремонта является необходимым элементом.

Ключевой особенностью новой машины является возможность производства всех видов работ в автономном режиме. Машина позволяет произвести ремонт в любых климатических условиях Дальнего Востока, в том числе крайне низких температур.

Все необходимое оборудование размещается в отапливаемом кузове-кунге автомобиля. Время полного развертывания производственных мощностей и инструмента не превышает 20 мин., сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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