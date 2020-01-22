В России предложили совершить «Рывок-2» на Луну

Специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Рафаил Муртазин на проходящих в Москве XLIV Королевских чтениях предложил проект «Рывок-2» для доставки людей с Земли на Луну, не требующий промежуточной остановки многоразового космического корабля на окололунной орбитальной станции, что предлагалось программой «Рывок».

Теперь вместо остановки на окололунной орбитальной станции на пути от планеты к спутнику космический корабль должен совершить три дозаправки — на высокоэллиптической орбите вблизи Земли, на окололунной орбите и непосредственно в районе лунной базы (к первым двум точкам предварительно должны быть доставлены заправочные модули).

Согласно словам Муртазина, преимущество «Рывка-2» заключается в отсутствии необходимости в окололунной станции, что, по мнению специалиста, может удешевить миссии к Луне. Запускать многоразовый лунный космический корабль предлагается при помощи тяжелой ракеты «Ангара-А5».

В январе 2019 года историк космонавтики Джим Оберг заявил, что российская космическая промышленность за последние три десятилетия на неопределенное время утратила способность изготавливать модули орбитальной станции, а также создавать и запускать научные миссии к Луне и планетам.

В апреле 2018 года РИА новости, ссылаясь на источник, сообщали, что США и партнеры настаивают на использовании Россией американских технических стандартов при создании шлюзового модуля для международной окололунной станции Gateway, который должен стать основным вкладом России в проект, а также то, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.