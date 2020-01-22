Войти
Lenta.ru

В России предложили совершить «Рывок-2» на Луну

158
0
0
Источник изображения: Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Рафаил Муртазин на проходящих в Москве XLIV Королевских чтениях предложил проект «Рывок-2» для доставки людей с Земли на Луну, не требующий промежуточной остановки многоразового космического корабля на окололунной орбитальной станции, что предлагалось программой «Рывок».

Теперь вместо остановки на окололунной орбитальной станции на пути от планеты к спутнику космический корабль должен совершить три дозаправки — на высокоэллиптической орбите вблизи Земли, на окололунной орбите и непосредственно в районе лунной базы (к первым двум точкам предварительно должны быть доставлены заправочные модули).

Согласно словам Муртазина, преимущество «Рывка-2» заключается в отсутствии необходимости в окололунной станции, что, по мнению специалиста, может удешевить миссии к Луне. Запускать многоразовый лунный космический корабль предлагается при помощи тяжелой ракеты «Ангара-А5».

В январе 2019 года историк космонавтики Джим Оберг заявил, что российская космическая промышленность за последние три десятилетия на неопределенное время утратила способность изготавливать модули орбитальной станции, а также создавать и запускать научные миссии к Луне и планетам.

В апреле 2018 года РИА новости, ссылаясь на источник, сообщали, что США и партнеры настаивают на использовании Россией американских технических стандартов при создании шлюзового модуля для международной окололунной станции Gateway, который должен стать основным вкладом России в проект, а также то, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
Похожие новости
15.04.2019
ZDF (Германия): российская космонавтика — куда ты идешь?
11.03.2019
Отец дракона: как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос
22.12.2017
Ракеты и люди
05.04.2017
Между "Рокотом" и "Фениксом"
25.12.2015
Россия может догнать США в создании ракет с возвращаемыми ступенями
14.04.2014
Русский космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк