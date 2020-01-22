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Российская газета

Стратегический дрон "Альтиус" завершил испытания

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Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Испытания беспилотника "Альтиус" завершены. Дрон большой продолжительности полета может проводить в воздухе до двух суток. Для увеличения радиуса действия аппарат оснащен спутниковым каналом связи.

Как сообщает РИА Новости, взлетная масса "Альтиус" превышает семь тонн, размах крыла - 28,5 метра. Аппарат, построенный из композитных материалов, выполнен по классической аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого размаха и V-образным хвостовым оперением. На консолях крыла аппарата расположены два винтовых двигателя.

Взлет и посадка выполняются по-самолетному при помощи колесного шасси, которое убирается во время полета. Специальная программа позволяет осуществлять взлет и посадку беспилотника в автоматическом режиме.

"Альтиус" может нести более тонны полезной нагрузки, в том числе многоканальную оптико-электронную систему видовой разведки и радар бокового обзора.


Николай Грищенко

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