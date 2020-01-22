Войти
Российская газета

Россия поставила Турции более 120 управляемых ракет для С-400

158
0
0
Источник изображения: rg.ru

Турция получила от Российской Федерации более 120 зенитных управляемых ракет для занитной ракетной системы С-400 "Триумф". Они поставлены вместе с полковым комплектом.

Об этом ТАСС сообщил собеседник в военно-дипломатической сфере. Он добавил, что Турция получила два дивизиона С-400, более 120 зенитных ракет, а также вспомогательное оборудование, запасные части и инструменты.

"РГ" неоднократно писала о поставке Турции С-400 "Триумф" и о давлении властей США, которые пытались заставить страну отказаться от С-400. Но ничего не получилось. Первая партия "Триумфов"  доставлена в Анкару самолетами. Сумма сделки - 2,5 миллиарда долларов. Планируется, что комплексы поставят на боевое дежурство уже в апреле нынешнего года.

Что касается поставок зенитных управляемых ракет, то собеседник агентства сообщил: акт приема-передачи полкового комплекта Турция и Россиия подписали в начале декабря 2019 года в Анкаре. Согласно этому документу, российская сторона взяла на себя 20-месячное гарантийное обслуживании систем С-400.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
06.12.2019
Макрон-эффект: как скандальные заявления президента Франции примирили НАТО и Трампа (Европейська правда, Украина)
05.12.2019
Не хочешь, а купишь: как США навязывает Европе свое оружие
05.08.2019
Турецкие С-400 не подключат к НАТО
08.04.2019
Ничего личного: почему Эрдоган купил ЗРК у России, а не у США
14.05.2018
Первый F-35 "Лайтнинг-2" должен быть поставлен ВВС Турции в июне
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк