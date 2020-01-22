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Интерфакс-АВН

Бригада связи в Приморье получила первую партию командно-штабных машин на базе автомобиля "Тигр"

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П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М"
Система комплексной связи и управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Общевойсковая армия в Приморском крае приняла первую партию командно-штабных машин П-230Т, сообщил во вторник Восточный военный округ (ВВО).

"В Приморское объединение ВВО поступила первая партия новейших командно-штабных машин на базе автомобиля повышенной проходимости "Тигр", - сказано в сообщении.

Машины поступили в бригаду связи, дислоцированную в Приморье.

Согласно открытым данным, П-230П оснащена телекоммуникационным оборудованием, которое позволяет обеспечить защищённую телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом на поле боя не только на поде боя, но и в движении.

Автоматизированные рабочие места в машине управления дают возможность командованию вышестоящего штаба видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задач в режиме реального времени, а командиру соединения оперативно передавать сведения об изменении обстановки.

Новая машина управления оснащена спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надёжную связь в радиусе до 50 км с 300 абонентами.

Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью. Кодировка передаваемых сообщений надёжно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате.

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Страны
Россия
Продукция
П-230Т
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
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