ВС Словакии получили последние вертолеты UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 21 января. Командование ВС Словакии сообщило о состоявшейся 15 января на авиабазе в Прешове церемонии приемки трех последних из девяти заказанных в США многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок".

Вертолеты приземлились 11 января на площадке авиабазы в Прешове, где размещено вертолетное крыло им. генерала-полковника Яна Амбруша, совершив 900-км перелет из Бремерхафена (Германия).

Как заявила словацкому новостному агентству TASR пресс-секретарь Министерства обороны Словацкой Республики Данка Капакова, таким образом, контракт на поставку UH-60M выполнен, и в Словакии в настоящее время находятся все 9 новых многоцелевых вертолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Словакии 9 вертолетов UH-60M, а также связанных с контрактом оборудования и услуг общей стоимостью до 450 млн. долл.

Министерство обороны Словакии 29 апреля 2015 года подтвердило, что закупит 9 вертолетов UH-60 "Блэк Хок" компании Sikorsky в рамках программы "Иностранные военные продажи". Согласованная стоимость поставки составила 261 млн. долл. Контракт предусматривает продажу вертолетов, а также начальную логистическую поддержку, включая поставку наземного вспомогательного оборудования, запасных частей и расходных материалов, подготовку экипажей и технического персонала. Начальный пакет включает передачу запасных частей для 9 вертолетов на 2 года, инструмента, контрольно-измерительного оборудования, мобильных рабочих станций для специалистов по обслуживанию. Как заявлено, вертолеты будут использоваться для обучения, поддержки операций Сухопутных войск и ССО, урегулирования кризисов, ликвидации последствий стихийных бедствий.

Первая пара вертолетов прибыла в Словакию в конце июня 2017 года и была официально принята на вооружение 3 августа 2017 года. Все новые вертолеты UH-60M входят в боевой состав размещенного в Прешове вертолетного крыла им. генерала-полковника Яна Амбруша.