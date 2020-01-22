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Военное обозрение

Россия представила в СБ ООН доклад о фальсификации химатаки в пригороде Дамаска

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Источник изображения: topwar.ru

Российские представители озвучили в Совете безопасности ООН доклад с данными о расследовании химической атаки, которая, как ранее сообщалось «Белыми касками», была «проведена силами Асада» в пригороде Дамаске – городе Дума. Напомним, что тогда «Белые каски» заявили, что вооружённые силы САР атаковали пригород столицы страны с применением бомб, начинённых хлором. Речь – о событиях апреля

2018 года.

В российском докладе содержатся данные, полученные в ходе разговора с теми жителями пригорода Дамаска, которых представители прозападных организаций использовали в качестве «жертв химатаки».

В материале отражены данные из местной клиники, где не зафиксировано ни одного пациента с отравлением хлором. Это притом, что в упомянутых «Белых касках» утверждали, что облако хлора якобы накрыло основную часть Думы.

В российском докладе отмечается, что следственная группа, которая работала в Думе, в итоге представила материалы, в которых были высказаны сомнения относительно не только участия в атаке сирийских войск, но и в проведении самой атаки с воздуха. Однако те данные были проигнорированы.

Дополнительно российская сторона напомнила о сирийском школьнике Хасане Диабе, который в 2018 году согласился сняться в «новостном» сюжете «Белых касок» буквально за еду. Мальчик в своё время приезжал в Москву, где он и его отец рассказали о фальсификации, устроенной "Белыми касками".

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