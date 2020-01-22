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ТАСС

РКК "Энергия" предложила независимую от США систему полета к Луне "Рывок-2"

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Луна
Луна, сфотографированная Красногорским фотоаппаратом «АФА-Е1».
Источник изображения: Ростех

В новой концепции транспортной системы в качестве средства перемещения экипажа предлагается многоразовый корабль

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" предложила проект "Рывок-2", предусматривающий прямой полет многоразового корабля к Луне, без промежуточной посадки на международную окололунную станцию. Об этом говорится докладе специалиста предприятия Рафаила Муртазина, опубликованном к XLIV Королёвским чтениям.

Ранее РКК "Энергия" рассматривала проект корабля "Рывок" для доставки космонавтов к Луне с Международной космической станции (МКС). Необходимым звеном той программы являлась международная окололунная платформа, к которой должен стыковаться корабль.

В новой концепции транспортной системы "Рывок-2" "в качестве средства перемещения экипажа предлагается многоразовый лунный корабль с возможностями прямой посадки на поверхность Луны", говорится в докладе.

Этот вариант, отмечает автор, исключает необходимость развертывания и поддержания работоспособности окололунной орбитальной станции, что существенно снизит транспортные расходы на обеспечение лунной базы. Основой системы "Рывок-2" должен стать многоразовый лунный корабль, курсирующий между станцией на орбите Земли и базой на поверхности Луны. Запускать корабль предлагается с помощью ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".

Новая система не предполагает промежуточную посадку корабля на предложенной США окололунной станции Deep Space Gateway (новое название Lunar Orbital Platform-Gateway).

Тройная заправка корабля

Согласно докладу, система "Рывок-2" построена на принципе последовательной заправки многоразового корабля в трех ключевых точках ("бензоколонках") маршрута между орбитальной станцией и лунной базой. В частности, одна из "заправок" должна располагаться непосредственно в районе лунной базы. Туда, еще до полета многоразового корабля, должен доставляться заправочный модуль. Еще одна точка заправки будет находиться на окололунной орбите, где также предполагается наличие заправочного модуля. Третья заправка должна произойти на высокоэлептической орбите вокруг Земли, куда будет доставлен тормозной блок-заправщик.

"В перспективе, после освоения технологии получения топлива из местных ресурсов, например льда, добытого в кратерах Южного полюса Луны, можно будет отказаться от доставки к лунной базе лунного заправочного модуля. Это позволит сократить число потребных ракет-носителей до двух, что дополнительно повысит эффективность предлагаемой системы "Рывок-2", - отмечается в докладе.

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Россия
США
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Ангара
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