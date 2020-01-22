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Интерфакс-АВН

Улан-Удэнский авиазавод построит 119 вертолетов по заказу "Рособоронэкспорта"

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Вертолет Ми-17
Вертолет Ми-17.
Источник изображения: © REUTERS/Mian Khursheed

Улан-Удэ. 21 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - АО "Рособоронэкспорт" заказало у Улан-Удэнского авиационного завода 119 вертолетов, общая сумма контрактов составит около $1,9 млрд, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев по итогам посещения предприятия с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

По словам Михеева, вертолеты семейства МИ-8, Ми-17 и Ми 171Ш, которые выпускает авиазавод, широко применялись в Сирии, но в другой комплектации.

"Примечательно, что завод сумел вовремя среагировать и ввести опционные доработки, улучшить лётно-технические характеристики, аэродинамические, бронезащиту, вооружение. В этом плане вертолёт уже является уникальной платформой с возможностью работать и в ночных условиях. Сегодня этот вертолет успешно конкурирует с американскими и европейскими моделями, а по критериям цены и качества, даже превосходит зарубежных конкурентов", - отметил глава "Рособоронэкспорта".

В свою очередь, Цыденов сообщил, что завод обеспечен заказом от Рособоронэкспорта на ближайшие 3-5 лет.

"Эти объёмы достаточны для того, чтобы завод не только устойчиво функционировал, но и развивался в дальнейшем, осваивал новые модели вертолётов, реализовывал проект по самолётам. Мы уверены, что такое сотрудничество для нас очень важно, мы приложим все усилия для того, чтобы не подвести наших основных заказчиков", - подчеркнул глава республики.

Цыденов добавил, что для качественного выполнения заказов правительство республики готово оказывать всестороннюю помощь авиационному заводу.

Так, за последнее время модернизацию прошел техникум Улан-Удэнского аваизавода, где практикуют свои навыки не только местные специалисты, но и коллеги из-за рубежа.

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