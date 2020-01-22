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Интерфакс-АВН

Россия передала Лаосу партию бронетехники

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БРДМ-2М
БРДМ-2М ВС Лаоса.
Источник изображения: Vientiane Times \ youtube.com

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты в Лаосе передали этой стране партию танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М в рамках оказания военно-технической помощи, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

20-21 января делегация Минобороны России под руководством начальника Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенанта Александра Кшимовского приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине образования Народной Армии Лаоса.

"На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники - танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома "Тхонгхайхин", расположенного в провинции Сиангкхуанг", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что на торжественной церемонии передачи техники обоими сторонами был подчеркнут взаимный курс на укрепление связей России и Лаоса.

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Лаос
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БРДМ-2
Т-72
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