Россия передала Лаосу партию бронетехники

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты в Лаосе передали этой стране партию танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М в рамках оказания военно-технической помощи, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

20-21 января делегация Минобороны России под руководством начальника Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенанта Александра Кшимовского приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине образования Народной Армии Лаоса.

"На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники - танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома "Тхонгхайхин", расположенного в провинции Сиангкхуанг", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что на торжественной церемонии передачи техники обоими сторонами был подчеркнут взаимный курс на укрепление связей России и Лаоса.