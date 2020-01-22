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Интерфакс-АВН

Военные России и Сирии провели учение в Тартусе

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Совместные российско-сирийские учения в Тартусе
Совместные российско-сирийские учения в Тартусе.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

Тартус. 21 января. ИНТЕРФАКС - Совместное учение вооруженных сил РФ и Сирии по защите объектов международной морской экономической деятельности прошло в порту Тартус.

"К учению были привлечены более двух тысяч военнослужащих, семь надводных кораблей и катеров", - сообщил руководитель совместного учения Александр Юлдашев журналистам.

Учения проходили с 18 по 20 января. Экипажи кораблей Военно-морских сил Сирии отработали действия по поиску мин на подходе к порту Тартус, воздушное пространство в прибрежной зоне прикрывали боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК "Панцирь-С").

Силами сводного российско-сирийского подразделения подводных диверсионных сил и средств была нейтрализована подводная диверсионная группа условных террористов. Кроме того, в ходе учения военнослужащие российской военной полиции и сирийских подразделений отработали охранные и контрольно-досмотровые мероприятия.

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