Вместо истребителей Су-35: от китайской угрозы защитит Rafale, считают в Индонезии

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Новый министр обороны Индонезии Прабово Субианто сообщил французским властям, что его страна желает вооружиться, чтобы адекватно противостоять китайской угрозе. Как поясняют источники издания La Tribune, Джакарта заинтересована в приобретении 48 истребителей Rafale у Dassault Aviation, до 4 субмарин Scorpene, вооруженных ракетами Exocet SM39, и 2 корветов Gowind водоизмещением 2,5 тыс. т у Naval Group.

Глава военного ведомства, которого считают «франкофилом», сторонником тесного военно-технического сотрудничества с Парижем, посетил в понедельник Францию. С его слов, Индонезия уже развернула боевые самолеты и военные корабли вокруг островов Натуна у Южно-Китайского моря, однако требуется больше средств для защиты от посягательств КНР на спорные территории.

Предполагается, что сделка состоится в рамках межправительственного соглашения, что позволит ускорить её реализацию. Данная возможность предусмотрена стратегическим партнерством между странами, оформленным в 2011 году.

В 2015 году индонезийские ВВС приобрели 11 самолетов Су-35 для обновления эскадрильи старых F-5E Tiger II, проигнорировав предложения по Rafale и Eurofighter. Однако в условиях давления со стороны США Джакарта отказалась от данной сделки, сделав в конце 2019 года выбор в пользу двух эскадрилий F-16 Block 72 за 5 млрд долл. (по оценкам экспертов).

По всей видимости, со сменой министра обороны на «франкофила» Индонезия решила теперь оставить «с носом» Вашингтон, сделав ставку на «Рафаль» вместо «Атакующего сокола». Одновременно аннулируется контракт с Южной Кореей на поставку трех дополнительных подводных лодок класса Chang Bogo, так как «военно-морской флот столкнулся с серьезными проблемами» в ходе эксплуатации субмарин данного типа.