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Военное обозрение

От петровского указа до сирийской операции: День инженерных войск

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Источник изображения: topwar.ru

21 января 1701 года царь Пётр I издал указ, который предписывал открытие Школы Пушкарского приказа. Фактически речь шла о первом законодательном акте в России, который касался развития военной инженерии. Именно эта дата – 21 января – и вошла в календарь новой России как День инженерных войск.

Если говорить о петровской эпохе, то к 1720 году в России были созданы две крупных по тем временам военных инженерных школы – в обеих столицах – срок обучения в которых зависел от изначальных знаний, умений и навыков и планируемой должностной планки. Максимальное время обучения – 12 лет. Это случай, когда в школу поступали детьми, а выходили из неё уже кадровыми офицерами. Эти школы стали самыми настоящими кузницами специалистов военно-инженерного дела.

Сегодняшние инженерные войска – это обширное сочетание частей и подразделений, среди которых понтонно-мостовые, инженерно-технические, инженерно-разведывательные, штурмовые и не только.

Военные инженеры занимаются созданием и оборудованием современных войсковых полигонов, работой по обеспечению функционирования переправ, мостов, используемых, в том числе, для переброски личного состава и военной техники.

Инженерные войска активно осваивают новое вооружение и оснащение, включая робототехнические комплексы разминирования.

Материал ТК "Звезда":

Военнослужащие инженерных войск осуществляют надёжное обеспечение частей и соединений других видов и родов Вооружённых сил РФ, решают поставленные задачи и в по-настоящему боевых условиях, включая и операцию в Сирийской Арабской Республике.

"Военное обозрение" поздравляет военнослужащих инженерных войск с профессиональным праздником.

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