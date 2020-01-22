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Известия.ru

Bloomberg узнал о двух сбивших украинский самолет ракетах ЗРК «Тор-M1»

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Rouzbeh Fouladi

По данным Организации гражданской авиации Ирана, украинский лайнер в Тегеране был сбит двумя ракетами «земля-воздух» малого радиуса действия, пишет во вторник, 21 января, Bloomberg со ссылкой на второй предварительный отчет о расследовании трагедии.

По данным агентства, ракеты были выпущены из зенитного комплекса «Тор-M1» с северного направления.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Сразу после трагедии Иран отрицал свою причастность к инциденту, но 11 января признал, что лайнер был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки».

В Корпусе стражей исламской революции объяснили, что система ПВО страны приняла лайнер за крылатую ракету, а у оператора связи было пять секунд на принятие решения и он сделал неправильный выбор.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским принес извинения, выразил соболезнования и пообещал наказать виновных. 14 января стало известно об аресте нескольких человек по данному делу.

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Страны
Иран
Украина
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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