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ТАСС

Институт медико-биологических проблем сообщил, что МКС загрязнена грибками и бактериями

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Вид из окна внутри купола МКС
Вид из окна внутри купола МКС.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Ученые подчеркнули важность осуществления оперативного микробиологического контроля внутренних поверхностей станции и оборудования

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ученые провели эксперимент "Электронный нос", который показал, что внутренние поверхности Международной космической станции (МКС) загрязнены бактериями и грибками. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП), подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.

Как отмечается в документе, благодаря новому научному прибору "Э-Нос" можно улавливать газовые выделения бактерий и грибов, что позволяет быстро находить микробную загрязненность внутри станции. "Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор, удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции", - говорится в тезисах.

Ученые подчеркивают, что в условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.

Аппаратура "Э-Нос" позволит анализировать количественный уровень бактерий и микроскопических грибов, не отправляя пробы на Землю. "Прибор достоверно показал наличие или отсутствие микрофлоры на образцах материалов и поверхностях интерьера МКС, а в случае присутствия на них видов микроорганизмов, входящих в его базу данных, правильно определил их таксономическую принадлежность", - отмечается в докладе.

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