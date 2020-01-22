Печка за два миллиарда

Уникальное оборудование ищет рачительного заказчика

В распоряжении «Военно-промышленного курьера» оказалось письмо, направленное из ПАО «Туполев» главе Ростеха Сергею Чемезову. Речь идет о сохранении уникального оборудования, использовавшегося в свое время при создании опытных экземпляров стратегического сверхзвукового бомбардировщика Ту-160, а сейчас подлежащего утилизации.

Письмо, посвященное вроде бы частной, пусть и серьезной проблеме, на самом деле наводит на размышления. И на идеи совершенно новых принципов взаимодействия предприятий ОПК, сулящих серьезную выгоду.

В письме, повторим, говорится об уникальной электронно-лучевой сварочной установке ЭЛУ24х8, не имеющей аналогов за рубежом и позволяющей реализовывать немыслимые в обычных условиях технологические схемы.

ЭЛУ24х8, в просторечии – «печка», создавалась для изготовления сварных узлов больших габаритов для перспективной авиационной техники, в частности балки центроплана самолета Ту-160 при толщине свариваемых стыков 20–130 миллиметров. Балка центроплана – основной силовой узел самолета, его хребет, габариты – 12,4 на 2,1 и на 2 метра. К ней крепятся шарниры поворотных крыльев, шасси, двигатели и другие важнейшие узлы самолета.

Прочностные требования высочайшие, поэтому сварка электронным лучом осуществляется в вакууме, так обеспечивается высочайшее качество соединений, недостижимое другими способами. Для серийного производства Ту-160 аналогичная установка, но значительно больших размеров, создана на Казанском авиазаводе, а туполевская осталась без дела.

Станочный комплекс ЭЛУ24х8 и корпус установки изготовлены из нержавеющей стали. Специалисты подчеркивают ценность высокоточного станочного комплекса ЭЛУ24х8 и отмечают, что сегодня в России едва ли найдется предприятие, способное воспроизвести такой или подобный агрегат, крайне необходимый при роботизированной электронно-лучевой сварке. Цена установки ЭЛУ24х8, если создавать ее заново, превысит 2,5 миллиарда рублей. Но фирме она не нужна, а пускать в утиль подобное богатство у туполевцев рука не поднимается, собственно, это и стало причиной письма в Ростех.

Главное – «печка» вовсе не обязательно должна использоваться лишь в высокотехнологичном авиапроизводстве, ее размеры (обозначение ЭЛУ24х8 расшифровывается как электронно-лучевая установка 24 на 8 метров) позволяют организовать выпуск мелких изделий, используя объем камеры и необходимую оснастку. Вплоть до производства микросхем, медпрепаратов или другой продукции, технология изготовления которой требует вакуума.

Установка ЭЛУ24х8 была законсервирована в 1996 году в связи с прекращением финансирования работ, а в 2019-м ее состояние оценили специалисты предприятий-разработчиков – ижевского НИТИ «Прогресс» и ПАО «Электромеханика» (Ржев). По их заключению станочный комплекс и сама камера ЭЛУ24х8 находятся в хорошем состоянии. Для ввода в строй необходима модернизация системы управления, вакуумной системы, охлаждения, замена энергоблока и сварочной пушки. Такая модернизация уже выполнена на серийном заводе им. Горбунова в Казани на ЭЛУ24х16, и если возникнет необходимость, есть кому провести соответствующие работы.

Но чтобы найти нуждающихся в уникальной установке, нужно приложить энергию, а этим заниматься никто не желает – проще утилизировать, дабы не мешала спокойно жить. Потому и просят сотрудники ПАО, ранее работавшие с «печкой», как-то предотвратить планы ликвидации ЭЛУ24х8 и найти ей заказчиков.

«Военно-промышленный курьер» готов продолжить эту тему. Со времен СССР на десятках, если не сотнях предприятий «оборонки» осталось огромное количество уникального оборудования. Что-то уже ушло в утиль, но ведь многое наверняка сохранилось и может использоваться с огромной выгодой – только не нынешними владельцами, а другими предприятиями, особенно новыми, находящимися в процессе развития. Стенды, станки, испытательные комплексы – да мало ли что может быть невостребованным… Востребуем?

Если у вас есть оборудование, оказавшееся ненужным, напишите на info@vpk-news.ru с пометкой «Биржа «ВПК».

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года