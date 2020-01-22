МИД на страже архитектуры

Сергей Лавров пожурил западные страны и пожалел Иран

Сергей Лавров, пришедший на традиционную пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии за год на сей раз в статусе исполняющего обязанности министра иностранных дел, в числе прочего высказался по вопросам обороны, безопасности и военных конфликтов.

Одной из самых животрепещущих стала тема продления Договора СНВ-3 между Россией и США. Срок его действия истечет в феврале 2021 года. «Мы выступаем, и президент это подтвердил еще раз осенью на совещаниях с руководителями Вооруженных Сил РФ, за продление Договора СНВ-3 без каких-либо предварительных условий. Надеюсь, американцы нас услышали. Но пока четких, внятных сигналов от них мы не видим», – констатировал глава МИДа.

Соединенные Штаты, по его мнению, пытаются «подвесить» ситуацию. Россия же выступает за продление срока действия документа без предварительных условий. А западные страны в целом хотят разрушить международную правовую архитектуру и подменить ее выгодными только им правилами. Среди таких действий слом Договора о РСМД, односторонние санкции, торговые войны. Лавров особо выделил попытки помешать проекту «Северный поток-2» вопреки мнению стран ЕС.

“ Поступает информация, что террористов за определенную мзду выпускают и те разъезжаются по другим местам ”

Позитивные итоги года – решающая победа над террористами в Сирии. Островки боевиков из запрещенных в РФ организаций блокированы, около 10 тысяч исламистов сидят в лагерях под контролем курдских сил и «сирийской демократической оппозиции». Однако поступает тревожная информация, что за определенную мзду террористов выпускают и те разъезжаются по другим местам, отметил Лавров, эти сведения изучаются.

Среди итогов деятельности российской дипломатии он выделил повторный запуск после трехлетнего перерыва мирного процесса на Украине. «Надеемся, что работа в «нормандском формате» будет продвигаться не только на бумаге, как было при Порошенко».

Была затронута тема ядерного оружия Ирана. Это сейчас самая проверяемая страна из всех членов Договора о нераспространении, считает Лавров. Но абсолютно неприемлемо происходящее сегодня с Совместным всеобъемлющим планом действий. Иран брал на себя обязательства более серьезные, чем требуются Договором о нераспространении, но пользы это не приносит. «Обещали, что не будет ограничений на торговлю, но даже этого не сделано. США запретили всем торговать с Ираном, пригрозили санкциями, – напомнил глава МИДа. – Происходит примерно то, о чем не раз предупреждал наш президент: на каком-то этапе европейцы воспользуются ситуацией вокруг Ирана, какими-нибудь следующими действиями для того, чтобы с облегчением свалить на него вину за все, что происходило».

Глава российской дипломатии также сказал, что в наступившем году Москва намерена максимально использовать возможности международных организаций для недопущения гонки вооружений.

МИД будет «работать над поддержанием глобальной безопасности и стратегической стабильности, включая усилия по предотвращению милитаризации космоса и недопустимость вепонизации киберпространства».

Герман Напольский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года