Фонд недоступных знаний

Что ждет техническую библиотеку, созданную Милем

Еще в марте 2011-го на МВЗ, созданном Михаилом Милем и носящем его имя, была начата подготовка «Каталога вертолетов ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля». Но проект по так и не объясненным причинам свернули на полпути. В то время мне довелось много работать в библиотеке предприятия, приходилось обращаться к ее фондам и в дальнейшем. Сейчас, когда принято решение слить конструкторские бюро, созданные Михаилом Милем и Николаем Камовым, весьма актуален вопрос о судьбе их творческого наследия.

Техническая библиотека МВЗ была образована лично по указанию Миля после создания самого предприятия. Первые книги – актуальные научно-технические издания ЦАГИ, где до этого работал Михаил Леонтьевич, были переданы в ее фонд уже в декабре 1947 года. До конца 2015-го подразделение успешно обеспечивало рациональное использование заводских информационных ресурсов. Объем библиотечного фонда составлял на тот момент около 45 тысяч изданий.

После размещения в декабре 2015 года АО «Камов» на территории АО «МВЗ им. М. Л. Миля» ситуация по использованию книгохранилища уже двух предприятий (а это около 67 тысяч наименований) изменилась: с четырьмя тысячами изданий можно было работать, остальные остались просто нераспакованными.

И уже с конца 2015-го найти нужную книгу в библиотеке было почти невозможно – каталог не соответствовал новому размещению изданий в фонде.

В феврале 2018 года он был перераспределен, доступными стали уже семь тысяч единиц, но остальные 60 тысяч хотя и были в наличии, места их хранения не соответствовали данным каталога.

Что ожидает ценнейшее собрание книг и документов, основанное более 70 лет назад, после окончательного слияния двух прославленных КБ в одно непонятное образование, тоже сказать трудно. Нынешнему руководству «Вертолетов России» оно вряд ли покажется достойным внимания.

Владимир Варнаков, военный журналист

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года