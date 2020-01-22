Покусанный «Каракурт»

Авторам самого успешного проекта современного отечественного кораблестроения выставили счет

В минувшем декабре ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы сообщил о подаче иска Министерством обороны РФ к Ленинградскому судостроительному заводу «Пелла» на сумму 2,93 миллиарда рублей за «нарушение сроков поставки» головного малого ракетного корабля (МРК) «Каракурт».

С учетом успеха, несмотря на проблемы с поставками дизелей, реализации проекта 22800 и строительства серии новых МРК для ВМФ, ситуация представляется скандальной. Беспрецедентно откровенным был и публичный ответ ЛСЗ «Пелла» с приведением копий документов Минобороны по обстоятельствам дела. Суть: двухмесячная задержка сдачи головного МРК от контрактного срока была обусловлена привлечением катера к участию в Главном военно-морcком параде и мероприятиях, связанных с чемпионатом мира по футболу, что было согласовано и подтверждено должностными лицами Минобороны.

Однако главная интрига в том, что в опубликованном ответе ЛСЗ «Пелла» и информации ТАСС заявлено, что «акт приема-передачи подписали только 25 февраля 2019 года», притом что он был фактически подписан еще в декабре 2018-го, то есть с учетом «согласованной задержки по футболу и параду» даже раньше контрактного срока.

“ Важное тактическое свойство новых МРК – возможность слежения за кораблями и группировками «партнеров» ”

Эта ситуация – хорошая порция дегтя во взаимоотношениях Минобороны и ОПК, особенно частных предприятий – вплоть до откровенного нежелания ряда эффективных российских разработчиков и производителей иметь дела с военным ведомством. «Каракурт» не просто успешный проект. Произошло почти невероятное – головной корабль был создан в меньшие сроки, чем его советский предшественник МРК «Буря» проекта 1234. Выяснилось, что у нас, оказывается, можно строить современные корабли быстро, качественно и недорого. Даже проблема с дизелями по вине их изготовителя – ПАО «Звезда», дошедшая до уровня президента, начинает выправляться.

Есть ли по «Каракурту» вопросы? Да. Главный – его узкая специализация: ударный ракетный корабль. Флоту критически необходимо обновление изношенных сил ближней морской зоны новыми многоцелевыми кораблями охраны водного района (ОВР). «Каракурт» мог бы таким стать, но исходный проект не предусматривал решения задач противолодочной обороны. Тем не менее он имеет большие модернизационные резервы и при соответствующей доработке вполне может стать эффективным многоцелевым «малым корветом ОВР».

Здесь же необходимо отметить важный момент развернувшейся по новым кораблям дискуссии: что лучше – береговая установка или МРК? Объективно – и то, и другое. При этом очень важным тактическим свойством новых МРК является возможность слежения за кораблями и группировками «партнеров», чем обеспечивается постоянное их удержание на прицеле дальнобойных ракетных комплексов. Очень эффективный и подтвержденный практикой фактор сдерживания противника в кризисной обстановке.

Существует мнение, будто успех «Каракурта» определен тем, что «Пелла» – частное, а не государственное предприятие из ОСК, затянутые сроки постройки кораблей у которой стали притчей во языцех. Безусловно, бизнес во многих случаях много инициативнее госструктур. Однако разработчик проекта «Каракурт» – ЦМКБ «Алмаз» – вполне государственный, входит в состав ОСК и более того – существует обоснованное мнение, что при строительстве на заводе «Алмаз» (также входящем в ОСК) сроки были бы еще меньше. «Каракурт» стал первым военным кораблем, построенным на «Пелле», то есть специфика военного кораблестроения осваивалась заводом с нуля.

Оказалось, что при наших-то проблемах сроки можно не срывать, испытания успешно проходить и все это за разумные деньги. Секрет прост: все делают люди. В подавляющем большинстве случаев успех проекта – это в первую очередь заслуга руководителей.

Удивительно, но самый успешный современный проект корабля оказался обойден государственными наградами и премиями. Исправление этого будет не только справедливостью к создателям «Каракурта» (и серии), но и примером для нашего ОПК.

Успехи и проблемы работы над проектом должны стать предметом глубокого анализа со стороны Минобороны и других государственных организаций в первую очередь в части внесения необходимых изменений в существующую нормативную базу с учетом реалий и необходимости обеспечения быстрого обновления корабельного состава ВМФ.

Максим Климов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года