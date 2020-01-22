Как «Ил» стал производителем «золотых парашютов»

Гражданская авиация несет большие потери

Знаменитая авиационная фирма переживает худшие времена. Штучный выпуск Ил-96-300 не в счет. Федеральные чиновники предпочитают сотнями закупать «Боинги». Что происходит?

Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» (ПАО «Ил») известно как одно из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники. За 84 года существования коллективом созданы уникальные образцы различного назначения, отличающиеся эффективностью, надежностью и эксплуатационной безопасностью. В частности, пассажирские Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62, Ил-86, Ил-114, Ил-96-300, транспортно-грузовые Ил-12Д, Ил-14Т, Ил-76, штурмовики Ил-2, Ил-10, Ил-102, бомбардировщики Ил-4, Ил-28, противолодочный Ил-38Н. Наконец президентский борт № 1 Ил-96-300, который зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.

Именно самолеты марки Ил долгие годы считались флагманами отечественной авиации, поэтому от положения дел на фирме во многом зависит общее состояние отрасли.

Влетели в долги

В 2017 году ПАО «Ил» стало управляющим предприятием дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК», в который вошли еще десять предприятий, в том числе ТАНТК им. Г. М. Бериева (Таганрог), ЭМЗ им. В. М. Мясищева» (Жуковский), «Авиастар-СП» (Ульяновск), ВАСО (Воронеж). Общая численность персонала – свыше тридцати тысяч человек. Налицо тенденция к гигантизму, хотя общеизвестно: чем больше структура, тем сложнее управлять.

В настоящее время запущен процесс перехода ПАО «Ил» в корпорацию «Ростех», уже включающую более 700 организаций – от Калининградского янтарного завода и Национальной иммунобиологической компании до Уралвагонзавода. Примечательно, что в Ростехе индустриальным директором авиационного направления, куда вошли ильюшинцы, является доктор экономических наук Анатолий Сердюков.

“ Задолженность перед банками и поставщиками возросла в три раза, установлены факты нецелевого использования средств ”

В процессе вхождения ПАО «Ил» в Ростех началось интенсивное сокращение персонала, изъятие из структуры объединения обязательной составляющей – опытного производства. Хотя без него трудно представить серьезное КБ.

С 2014 года на предприятии, которому в 2013-м исполнилось 80 лет, произошло много странных событий. Еще шесть лет назад никто из ильюшинцев даже в страшном сне не мог представить, что настанет время, когда управлять предприятием, призванным создавать самолеты, придут люди, далекие от авиации.

После того как в 2014 году ушел из жизни генеральный директор – генеральный конструктор Виктор Ливанов, на предприятии за шесть лет сменилось аж пять генеральных директоров, трое из которых приводили свои команды «эффективных менеджеров» на баснословную зарплату. Как рассказывают в коллективе, каждый новый руководитель направления, советник и т. п., зачастую не имея профильного образования и необходимого опыта работы в отрасли, запускал процессы реформирования с единственной целью – продемонстрировать «активность». Безусловно, каждый директор имеет право на подбор кадров. Но при этом мало что делалось для решения основной задачи – создания новой авиационной техники, обеспечения ее безопасной эксплуатации. А настоящие специалисты, напрямую связанные с решением основных задач, оказывались на вторых ролях, получали копейки.

Результатом таких перекосов стали фантастические по стоимости ремонты кабинетов, приобретение автотранспорта, прочие «достижения», не связанные с основной деятельностью предприятия. Хотя затраченные средства правильнее было бы направлять прежде всего на выполнение проектно-конструкторских и производственных задач, модернизацию оборудования. Естественно, что при смене руководства «эффективные менеджеры» получали перед уходом «золотые парашюты».

Кадровая чехарда привела к утрате сложившегося за многие годы порядка, традиций и просто здравого смысла. Например, совершенно изменилось отношение к конструкторам, на которых во многом держится технологический прогресс. Его величество конструктор стал чуть ли не самым последним человеком в иерархии предприятия. При этом их загружали огромным количеством тем без достойного вознаграждения. Различия в оплате труда людей созидающих и контролирующих (а зачастую просто присутствующих в организации) порой были просто неприличными.

«Наших ценнейших специалистов «опустили» так, что они перестали получать хотя бы моральное удовлетворение от своего труда, – говорит представитель предприятия. – Но причина ухода многих конструкторов в АО «ГСС» («Гражданские самолеты Сухого») и корпорацию «Иркут» не только в этом. Там они хотя бы работают по одной основной теме, а не распыляются на непонятно что».

Фото: google.com

Еще в период руководства предприятием Ливанова, а затем Сергея Вельможкина в ПАО «был предпринят ряд организационных мер по улучшению жизни и работы сотрудников коллектива». Основная цель – увеличение отдачи от каждого, эффективное выполнение заданий по усилению экономической и оборонной мощи страны. Но постепенно даже эти небольшие социальные достижения обесценились, потому что каждый следующий руководитель больше думал о внешнем антураже.

С апреля 2019 года генеральным директором ПАО «Ил» стал Юрий Грудинин. Он окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище, служил в ВВС, на 325-м авиационном ремонтном заводе Министерства обороны РФ. Но в 90-е уволился из ВС, занялся бизнесом. Перед приходом в авиационную промышленность работал исполнительным директором авиакомпании «Аэромост-Харьков» (Украина), которая эксплуатировала самолеты Ан-140 (в 2006-м авиакомпания прекратила деятельность). Занимал различные должности в ряде авиакомпаний и на авиационных предприятиях. Одно время трудился и на «Иле» в дирекциях самолетов Ил-114, Ил-112В. С 2007 года был в дирекции транспортной авиации ОАК. Кстати, в 2010-м Министерство обороны РФ, неудовлетворенное ходом создания легкого военно-транспортного Ил-112В, остановило все работы по самолету.

С 2011 по 2013 год Грудинин участвовал в запущенном на ВАСО проекте по постройке и модернизации Ан-148 (АО «ОАК – Антонов»), однако развернуть работы и должное сотрудничество с ОКБ «Антонов» не удалось.

В декабре 2015-го возглавил ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева». Под руководством Грудинина выполнялось серийное производство самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС РФ. Проверка аудитом Ростеха финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» за период с 1 января 2016-го по 30 июня 2019-го выявила многочисленные нарушения. План финансового оздоровления, утвержденный в 2016 году, выполнен лишь частично. Задолженность перед банками и поставщиками возросла в три раза и достигла 34 миллиардов рублей. Установлены факты нецелевого использования средств гособоронзаказа, выплат необоснованных премий и надбавок. В настоящее время из-за тяжелого финансового состояния и отсутствия загрузки на ТАНТК началась процедура увольнения сотрудников под видом оптимизации численного состава «накладной категории» (приказ № 1979к от 1 ноября 2019 года) со ссылкой на рекомендации ГУ «Ростех» и письмо ПАО «Ил» (управляющей компании).

Как результат – срыв исполнения госконтрактов, в том числе таких, как поставка самолетов Бе-200, ремонт трех Ту-95 (тема «Литограф») и др.

Сегодня на ПАО «Ил» многое меняется. На руководящие ключевые должности, как и следовало ожидать, назначаются люди из команды Грудинина, в том числе из Таганрога. Повторим: как и с кем работать – личное дело руководителя. Но зачем увольнять проверенные кадры. Например, заместителей генерального директора по производству, финансам, кадрам, главного бухгалтера, преданных своему предприятию.

Назначены также новый главный конструктор ПАО «Ил», директор дирекции программ. При этом главные конструкторы по самолетам лишены права подписи и переведены в прямое подчинение директорам программ. Таким образом, ПАО «Ил», образно говоря, превращается в филиал ТАНТК им. Г. М. Бериева, а ильюшинцы становятся просто исполнителями работ. И ладно бы во благо делу. Но улучшения ситуации с точки зрения выполнения программ как по срокам, так и по качеству не наблюдается.

По сути началось интенсивное сокращение персонала и вместе с тем, как уже подчеркивалось, уничтожение опытного производства. В связи с чем в октябре 2019 года часть трудового коллектива Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина вынуждена была обратиться в Генеральную прокуратуру РФ.

Удручающие итоги

ОКБ ПАО «Ил» – важнейший структурный элемент предприятия. Казалось бы, его надо сберечь при любом раскладе. Но из-за неразберихи и дестабилизации только за август – ноябрь 2019 года оно недосчиталось порядка 80 человек.

Молодые специалисты, потеряв надежду, начали поиск других рабочих мест, увольняются по собственному желанию. А ведь конструкторы из «Ильюшина» благодаря фирменной школе всегда ценились на рынке труда. Они найдут себя, но восстановит ли свою репутацию ПАО «Ил»?

Справедливости ради скажем, что в ОКБ сейчас приходят и новые сотрудники, однако это в основном недавние выпускники вузов. Им потребуются годы на адаптацию и вхождение в курс дел, обретение опыта. За это время зарубежные конкуренты уйдут далеко вперед.

На оборонном предприятии, безусловно, должны царить дисциплина и порядок. Так было во времена Сергея Ильюшина, Генриха Новожилова, Виктора Ливанова, Сергея Вельможкина. Может, именно поэтому самолеты Ильюшина до сих пор составляют национальную гордость страны, ее экономическую и оборонную мощь, входят в линейку лучших мировых образцов. Но не должно быть диктата и подавления производственной инициативы на местах.

Многие сотрудники предприятия сегодня работают с надеждой на лучшие времена. Но придут ли они? Если раньше предприятие работало с прибылью, то итоги 2019 года выглядят удручающе:

не сдан ни один самолет Ил-76МД-90А плана 2019 года;

в рамках модернизации самолетов Ил-76МД не подготовлен Ил-76МДМ № 3207;

не завершены заводские летные испытания самолетов Ил-78-2 (ОКР «Кузнецк») и самолета Ил-78М-90А (ОКР «Кузнецк-2»);

не завершена доработка легкого военно-транспортного самолета Ил-112В № 0101;

не начаты ресурсные испытания легкого военно-транспортного самолета Ил-112В № 0102;

не состоится первый полет модифицированного пассажирского самолета Ил-114 № 0108 в соответствии с нагоночным графиком.

Да, поднят в первый полет легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Но на этом достижения, пожалуй, заканчиваются. Поэтому Комитет ГД РФ по обороне в лице ее председателя генерал-полковника Владимира Шаманова серьезно озабочен таким положением дел и на законодательном уровне ищет решения проблемы. Ведь все это влияет на боеспособность ВКС РФ.

2020 год трудовой коллектив ПАО «Ил» встретил все-таки с надеждой на то, что обстановка на предприятии изменится на пользу делу. Но без возвращения к традициям знаменитого «Ильюшина», без уважения к ветеранам производства и разумной кадровой политики рассчитывать на улучшения пока не приходится.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года