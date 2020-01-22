Войти
ТАСС

В РФ предлагают создать систему навигации на Луне

167
0
0
Луна
Места посадки космических аппаратов на Луне.
Источник изображения: Владимир Суворов / Известия

Система навигации будет состоять из оптико-электронных систем наблюдения и световых лазерных маяков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты НПО им. Лавочкина разработали систему навигации на Луне, которая будет состоять из оптико-электронных систем наблюдения и световых лазерных маяков. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада, подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.

"Мы предлагаем размещение на поверхности Луны искусственных источников света - лазерных маяков, которые будут реперами (знаками, которые находятся в определенной точке поверхности с известной абсолютной высотой - прим. ТАСС) будущей системы. Это позволит построить оптическую навигационную систему максимум из трех спутников и сети лазерных маяков на Луне", - говорится в материалах.

Как уточняют специалисты, для создания навигационной системы потребуется полярный спутник с телевизионным комплексом. "В качестве полярного аппарата идеальным решением будет использовать аппарат аналогичный "Луна-26", усовершенствованный системой сброса пенетраторов (датчик, внедряющийся в грунт - прим. ТАСС)", - отмечается в тезисах.

Далее для создания объемной топографической карты Луны эта координатная сеть будет соединена со снимками миссии LRO. Для следующего этапа может быть использован аппарат с мощным телескопом на базе обсерватории "Спектр-УФ", чтобы "видеть весь диск Луны" для определения координат налунного объекта относительно реперов. При необходимости может быть запущен еще один такой аппарат в точку Лагранжа L2 для наблюдения за обратной стороной естественного спутника Земли.

"Для построения опорной сети селенодезической системы координат необходимо доставить на поверхность Луны первые реперные маяки (минимум 3)", - говорится в материалах.

Для этих целей специалисты планируют создать многофункциональный аппарат, который осуществит сброс маяков. "Исходя из результатов проектного анализа, оптимальный способ доставки маяков - малые пенетраторы, которые будут сброшены с орбитального лунного КА (космического аппарата - прим. ТАСС)", - считают специалисты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Проекты
Луна
ОБСЕ
Похожие новости
19.08.2019
Остались без материалов: что мешает Роскосмосу
24.08.2017
Сроки пуска "Спектра-РГ" станут понятны после завершения комплексных испытаний в сентябре
17.11.2016
Россия сохраняет масштабные планы на космос
05.05.2014
Обитаемая лунная база: близкая и далекая
25.10.2012
Жизнь на берегу Вселенной
20.07.2011
Байконур провел массированный пуск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 00:59
  • 49
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 00:39
  • 1
Источник: Россия увеличит в Арктике число "станций-охотников" за гиперзвуковыми целями
  • 22.01 00:31
  • 1
Первый в мире: в США оценили будущий беспилотный бомбардировщик РФ
  • 22.01 00:28
  • 1
Источник сообщил об испытаниях прототипа БЛА "Альтиус" со спутником
  • 21.01 22:37
  • 96
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 21.01 22:24
  • 20
РКЦ "Прогресс" может в этом году начать работу над созданием ракеты-носителя "Союз-6"
  • 21.01 22:21
  • 36
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 21.01 21:34
  • 281
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 21.01 19:09
  • 1
Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду
  • 21.01 18:54
  • 1
Ваше лицо в соцсетях приравняют к отпечаткам пальцев
  • 21.01 17:22
  • 1
В Сирии замечены детали французского ВПК
  • 21.01 17:16
  • 1
Consortium News (США): излишне нервная реакция на российские гиперзвуковые ракеты
  • 21.01 16:24
  • 4
Положение на Казанском авиационном заводе
  • 21.01 14:50
  • 5
Мифы и реалии Эскизного проекта 2019 года Ракетоносителя Сверхтяжелого класса
  • 21.01 13:05
  • 72
Каким может быть сверхтяжелый танк