Соединенные Штаты будут воевать на своем заднем дворе

Великое переселение конфликтов

2020-й должен стать годом больших перемен в сферах влияния глобальных центров силы. Общий потенциал военной напряженности возрастет. Возможно, мир не один раз будет на пороге большой войны. Перераспределятся зоны активной конфликтности.

Прогнозирование развития событий в мире или даже в отдельно взятой стране дело, как правило, неблагодарное. По информации в СМИ и Интернете, этим занимаются преимущественно толкователи предсказаний пророков, астрологи, ясновидцы. С них взятки гладки – их прогнозы считают несерьезными многие, не только политики. Но и аналитики часто подают свои прогнозы в полумистической форме для доведения информации до масс населения, в большинстве своем падкого на такую «упаковку».

Видение развития ситуации в предстоящий период очень важно для принятия решений, особенно долгосрочных, а также заблаговременной подготовки для реагирования на события, особенно неблагоприятные. Любой прогноз строится исходя из анализа множества факторов, но его основу составляют тенденции. События формируются людьми, особенно высокопоставленными, однако общие закономерности общественной жизни носят объективный характер, поскольку возникают как результат действия множества лиц, техносферы и среды обитания.

“ Более явной станет тенденция к повороту части стран Старой Европы в сторону России ”

Другой важный фактор – анализ психологических особенностей отдельных лиц, имеющих возможность оказывать существенное влияние на политические процессы. Если речь о глобальной ситуации, это в первую очередь лидеры государств, крупные бизнесмены и их сообщества, вожди транснациональных структур, в частности террористических. Естественно, прогнозирование событий носит вероятностный характер, причем в большинстве случаев на качественном уровне оценки возможности того или иного сценария. Зато тенденции в их развитии могут рассматриваться как достоверно ожидаемые.

Среди них выделяются те, которые имеют долгосрочный характер и действуют уже на протяжении двух-трех десятилетий, а также проявившиеся относительно недавно. В числе первых – углубляющаяся глобальная интеграция человечества на фоне утраты самодостаточности почти всеми странами, интенсивный рост населения Земли при увеличивающихся объемах потребления западной цивилизации с приближением к критическому порогу экодавления на всю среду обитания, негативные изменения в индустриальном обществе в целом, прежде всего в его духовной сфере, необходимость переходить на новые источники энергии и сырья, чтобы сохранить достигнутое качество жизни, усиление роли и влияния транснациональных экономических, духовных и криминальных организаций. В 2020 году эти факторы сохранят влияние на мировую политику.

Тенденции краткосрочного характера определяются состоявшимся к концу второго десятилетия нашего века полным провалом глобализации в интересах транснациональных элит, в частности стратегии, нацеленной на удержание мировой гегемонии Запада во главе с США. Это уже привело к серьезной перестройке потенциалов могущества мировых центров силы с последующим изменением сфер их влияния. Ошибки в выборе способов и методов проведения своей политики, совершенные в 2019 году, порожденные в значительной мере падением интеллектуального уровня западных элит, способствуют усилению этих тенденций, ведущих, в частности, к утрате американцами статуса гегемона. В обозримом будущем Соединенные Штаты могут оказаться в положении весьма влиятельного, но все-таки одного из нескольких равноценных центров силы.

Просматривается тенденция разворота вектора экспансии США на латиноамериканское и отчасти на тихоокеанское направления с определенным ослаблением внимания к ближневосточному и североафриканскому. В 2020 году она существенно усилится, что обусловлено дальнейшим вытеснением США с БСВ на фоне растущего влияния изоляционистски настроенной части американской элиты на внешнюю политику.

Другая важнейшая тенденция, которая наверняка проявится еще более, – углубление раскола западной цивилизации по линии Старая Европа, группирующаяся вокруг Берлина и Парижа, англосаксонский мир, олицетворяемый осью Лондон – Вашингтон. Обострятся противоречия между Восточной и Старой Европой. В частности, будет усиливаться противостояние между Польшей, претендующей на роль лидера в Восточной Европе, и Германией. Естественным следствием станет ослабление влияния НАТО на мировую политику. Эта тенденция уже явно обозначилась в последние месяцы 2019 года, в частности в иранском кризисе. Ее укреплению будет способствовать нарастание конфликтности между Турцией и США, вызванное дальнейшим сближением Анкары с Москвой, обусловленным началом работы «Турецкого потока».

Вероятен окончательный уход Соединенных Штатов из Ирака и Сирии. Одной из причин этого может стать давление на развернутые в этих странах контингенты американских войск различных иррегулярных формирований и появление ощутимых потерь среди джи-ай.

Усиление внимания США к Латинской Америке возымеет неизбежным следствием нарастание социально-политической напряженности на континенте. Эта тенденция проявится как обострением внутренней борьбы в отдельных государствах, прежде всего в Венесуэле, так и расширением зоны нестабильности. В нее могут попасть страны, проводящие самостоятельную внешнюю политику, а также обладающие серьезным экономическим и технологическим потенциалом, позволяющим конкурировать с США за влияние в регионе. Это Бразилия, Аргентина, Чили и Никарагуа. Одновременно будет нарастать конфликтность между отдельными государствами региона и США. Не исключено прямое военное вмешательство Штатов во внутренние дела ряда стран. Вероятно возникновение внутренних вооруженных конфликтов и войн с участием США.

В зоне Тихого океана важной тенденцией, которая окажет влияние на весь мир, станет снижение экономической конфликтности между США и КНР. Она уже проявилась в конце 2019 года подписанием соответствующих договоренностей. Продолжение действия этой тенденции определено предстоящими в США выборами президента и стремлением Пекина сохранить темпы роста экономики, что сложно сделать в условиях торговой войны. Ситуация на Корейском полуострове до конца 2020 года останется относительно стабильной, что обусловлено окончательным снятием с повестки дня угрозы нападения на КНДР в результате появления у Пхеньяна межконтинентального ракетно-ядерного оружия.

В зоне БСВ и Северной Африки в 2020 году, вероятнее всего, военно-политическая напряженность в целом сохранится, однако будет просматриваться тенденция к изменению центров ее наибольшей активности. Рост авторитета Ирана после безответных ракетных ударов по американским базам повлечет активизацию шиитских иррегулярных формирований по всему региону. Следует ожидать нарастания военной активности хоуситов в Йемене. Возможно усиление ракетных обстрелов Израиля, в том числе с применением более мощного оружия, против которого будет малоэффективна система «Железный купол», в ответ на удары по объектам проиранских сил в Сирии, что приведет к эскалации напряженности между Тель-Авивом и Дамаском. Активность Ирана в области ядерных исследований, наращивание мощностей по обогащению урана обострит отношения с Израилем. Последнему отнюдь не гарантирована безоговорочная поддержка со стороны США. Готовность Вашингтона к переговорам с Тегераном без предварительных условий и заявленная возможность снятия санкций в случае их успешного завершения ухудшат американо-израильские отношения. Это весьма вероятно в случае победы на выборах оппонента Трампа из Демократической партии. На этом фоне военная напряженность в Сирии будет сохранять тенденцию к снижению. Весьма вероятно, что и в Ливии, где явно усиливается влияние России и Турции, ситуация к лету станет менее жаркой, а к концу года стабилизируется.

Утрата США всех инструментов сохранения мировой гегемонии, кроме ядерного шантажа, в сочетании с замещением Россией американского влияния в критически важных регионах определит тенденцию к нарастанию санкционного и иного давления Вашингтона на Москву. В этой связи следует ожидать эскалации военной напряженности вплоть до возникновения вооруженных конфликтов в странах Центральной Азии – бывших республиках СССР.

Российское влияние в мире усилится. Сближение с Турцией, вероятно, продолжится. По мере углубления противоречий внутри западной цивилизации будет все более проявляться тенденция к постепенному повороту части стран Старой Европы в сторону России. В политическом истеблишменте ЕС вновь возникнет интерес к идеям Жака Тириара о Великой Евразии от Лиссабона до Владивостока.

В идейном отношении на глобальном уровне в 2020 году будет все явственнее тенденция к росту влияния левых, социалистических и даже коммунистических движений. Одновременно получат большее распространение воззрения, отражающие интересы национального капитала. В развитых странах Европы и в США усилится влияние левых и правых партий с отходом центристов на вторые роли. Это будет способствовать росту внутриполитической напряженности. Движения и партии, отражающие интересы национального капитала, вряд ли смогут предложить обществу что-либо новое, кроме консолидации всех классов на идее защиты национальных интересов. А это уже классический фашизм, пусть и в новой мягкой форме. В 2020 году выход таких организаций из состояния маргинальности может стать фактом.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года