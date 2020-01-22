Телепортация на грани реальности

США объявили о технологии доставки человека в любую точку мира за час. Чем ответит Россия

На лекции в Хиллсдейл-колледже экс-кандидат на пост главы космического командования ВВС США генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст сказал, что у Соединенных Штатов есть технология, которая позволяет доставить человека в любую точку мира менее чем за час. Правда, не уточнил, как работает изобретение.

Американские военные делали в последнее время и другие громкие заявления, в частности о том, что стоят на пороге большого скачка в области транспортировки. Подобное может свидетельствовать как о реальной ситуации, так и о заинтересованности Пентагона в значительном увеличении инвестиций в космические инновации. «Военно-промышленный курьер» обратился за комментарием к руководителю группы компаний «Квантон», лауреату премии Правительства РФ в области науки и техники, профессору Владимиру ЛЕОНОВУ, автору фундаментальной теории Суперобъединения и главному конструктору нереактивного квантового двигателя.

Когда военные заявляют, что у них есть технологии доставки человека в любую точку Земли в течение часа, это говорит прежде всего о быстрой переброске солдат и систем вооружения. Очень опасная тенденция – использовать новые фундаментальные знания в военных целях.

Что касается телепортации, генерал Кваст напрямую о ней не говорил, это неудачные догадки журналистов. Сегодня фундаментальная наука не располагает технологиями телепортации не только человека, но и элементарных частиц, хотя попытки экспериментировать с ними уже ведутся. В любом случае скорость не может превышать световую.

“ Аэрокосмическая платформа с вертикальным взлетом доставит из Москвы до Владивостока тысячу человек менее чем за час ”

Генерал Кваст заявляет о доставке человека в любую точку Земли менее чем за час. Это не телепортация. Такую скорость доставки обеспечивают современные ракетные технологии. Гагарин еще в 1961 году облетел вокруг земного шара за 108 минут. Но отставной американский генерал проговорился, что США располагают принципиально новыми технологиями быстрой доставки человека. Понятно, что речь идет не о ракетах. Но для российских ученых не секрет те космические технологии, на которые намекает отставной генерал с целью то ли напугать нас, то ли еще раз напомнить о себе.

Он прав в одном: в НАСА разрабатываются принципиально новые неракетные двигатели, причем исследования ведутся в полной секретности, хотя некоторая информация выложена на сайте НАСА, содержится в статьях руководителя работ доктора Гарольда Уайта. Речь не о конкретной конструкции, а только о возможности нереактивного способа движения в космосе, и этим американцы как бы закрепляют свой научный приоритет.

Именно на это направлено заявление генерала Кваста, который в очередной раз утверждает, что они опять впереди планеты всей. Достижения по этой теме наши и Китая, который успешно испытал новый нереактивный двигатель на борту космической лаборатории «Тяньгун-2», замалчиваются. В качестве примера НАСА приводит не свою конструкцию, а микроволновый квантовый двигатель английского инженера Шойера, чья разработка подпадает под действие нашего патента 2001 года.

Мировые СМИ раздувают сенсацию, будто в США создан принципиально новый двигатель для космоса, работа которого нарушает законы физики. Чушь. Законы физики нарушить нельзя, их можно не знать.

Мы должны признать: целое поколение современников зомбировано догмами, будто в космосе кроме реактивного способа движения не может быть никакого другого. При этом ссылаются на то, что иной способ создания движущей силы якобы ведет к нарушению закона сохранения импульса, открытого Ньютоном более 300 лет назад.

Но давайте посмотрим правде в глаза. Сегодня академическая наука не знает природу гравитации, даже земного тяготения. Что это за силы? Эйнштейн предположил, что в основе гравитации лежит искривление пространства-времени. Но разве можно искривить пустоту? Логическое противоречие налицо.

vpk-news.ru

И здесь на арену выходит Россия с фундаментальной теорией Суперобъединения. Нами доказано, что в природе нет пустоты, космический вакуум – это пространство-время, состоящее из квантонов, носителей глобального электромагнитного поля. Его можно деформировать (по Эйнштейну – искривлять), создавая силы искусственного тяготения, которые использованы в работе нереактивного квантового двигателя.

Результаты успешных испытаний опытного образца известны («В сто раз мощнее ракетного»). Казалось бы, государство должно зубами вцепиться в новую разработку. Ведь в США ничего подобного не создано, хотя, как видим, прибрать к рукам чужое и выдавать за свое там умеют.

Чем же занимается Роскосмос во главе с Дмитрием Рогозиным? Наши договоренности с РКК «Энергия», Воронежским механическим заводом (ВМЗ) по производству двигателей аннулированы. Мало того, с подачи главы Роскосмоса в СМИ развернута кампания по дискредитации квантового двигателя. Парадоксально, но его, кроме «ВПК», поддержало только «Радио Свобода», которое является иноагентом.

РАН отказалась давать отрицательное заключение на теорию Суперобъединения, и, слава богу, там есть еще здравомыслящие академики во главе с президентом Александром Сергеевым, которые прекрасно понимают, о чем речь, тем более, когда появляются подтверждения нашей правоты в исследованиях зарубежных ученых. Дело не в Рогозине. Все, что делается сегодня в Роскосмосе, – разработки полувековой давности еще Королева и Глушко. Ничего нового нет. Но советский задел заканчивается, и Роскосмос при нынешнем руководстве обречен на все большее отставание.

«НПО «Энергомаш» когда-то основал и возглавлял академик Валентин Глушко, который, по отзывам его современников, всегда хватался за любую новую идею и досконально ее проверял. Поэтому были успехи. Разные люди и эпохи, уровни и цели... Кстати, именно мне как ученому пришлось не только разрабатывать теорию нереактивного квантового двигателя (КвД), но и поставить точку в реактивных двигателях типа ЖРД. Анализ их работы показывает, что ЖРД для космоса достиг своего технического потолка и его эффективность оценивается всего в три – пять процентов по полезному грузу, выводимому на орбиту, от стартовой массы ракетоносителя.

Может ли Россия адекватно ответить США на вызовы в космической гонке? Да. Совместно с профессором Георгием Костиным, бывшим директором ВМЗ, нами подготовлены предложения по разработке и серийному освоению гибридных двигателей (ЖРД+КвД), которые уже сейчас смогут снизить стартовую массу РН и расход топлива в три-четыре раза.

Сейчас разработано техническое задание на тяжелую аэрокосмическую платформу с мягким вертикальным взлетом и посадкой массой 500 тонн с новыми двигателями, которая доставит из Москвы до Владивостока сразу 800–1000 человек менее чем за час на высоте 50–100 километров. Полезный груз составляет около 50 процентов от стартовой массы. За этим будущее, надо только устранить стоящие на пути бюрократические преграды.

Записал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года