«Тигр» ощетинился «Иглами»

Вражеские беспилотники будут отстреливать на марше

В конце декабря Минобороны успешно испытало новый войсковой комплекс ПВО «Гибка-С». Интрига здесь едва ли присутствовала. Удивительно было бы, если б испытания закончились неудачно. Пресса, не утруждаясь рефлексией, разразилась восторженными публикациями.

Конструктивно «Гибка-С» состоит из двух частей. Первая – автоматизированная турель с системой обнаружения и четыре пусковых модуля, в которые заряжаются зенитные ракеты «Игла-С» или что более приятно – «Верба». Это один из вариантов «Гибки», заступившей на службу еще в 2006-м. Вторая – пришедший в армию годом раньше и уже проверенный в боях бронеавтомобиль «Тигр».

И то, и другое неоднократно испытано, соединить два в одном было тривиальной задачей. Однако в результате получилась машина, довольно редкая для наших Вооруженных Сил.

Российская войсковая ПВО довольно насыщенна. У нас имеются дальнобойные С-300В, «Буки» различных модификаций, средней дальности «Кубы» и «Торы», «Тунгуска» или «Сосна» ближнего радиуса действия. Все они созданы на гусеничной базе, кроме довольно старой советской «Осы». Комплексы очень сложные и дорогие.

“ Система наведения зорким глазом камеры засекает противника и через 1,2 секунды готова открыть огонь ”

Из дешевого у нас только индивидуальные ПЗРК. Для них создавали пусковую установку «Джигит», но это скорее из разряда эрзац-вооружения, отлично смотрящегося в кузове пикапа какой-нибудь африканской страны, но не подходящее для Российской армии.

У тех же США войсковая ПВО – это в основном модификации «Пэтриота» на средней дистанции и «Мстители» (M1097 Avenger) на ближней.

«Мститель» – пусковая установка стингеров с системой слежения, поставленная на пикап «Хамви» (Humvee). В 90-е годы, поступив на вооружение, они выглядели жалко, сегодня ввиду появления беспилотников и совершенствования электроники стали заметно актуальнее. Концептуально наша «Гибка-С» очень похожа на «Мстителя».

Что она может?

В плане дальности, высоты и вероятности поражения противника – ровно то же самое, что и ПЗРК «Игла-С» или «Верба», потому как использует эти же ракеты. Так что тут ничего нового. Другое дело – обнаружение и сопровождение цели.

Дело в том, что пехотинцу с ПЗРК, прежде чем выстрелить по цели, нужно ее отследить, то есть увидеть визуально. Пара глаз у него всего одна, а значит, либо горизонт должен быть разбит на секторы между несколькими бойцами, либо зенитчику необходимы постоянно поступающие данные разведки – с какой стороны ждать нападения. Воздушные цели перемещаются очень быстро. После вхождения F-35, двигающегося с дозвуковой скоростью, в зону поражения «Иглы-С» у бойца будет лишь 37 секунд на обнаружение, захват и стрельбу. В случае с ударным вертолетом «Апач» – 45 секунд. Если быть готовым, знать направление и не зевать, времени достаточно. А если данных разведки нет? Уже не очень. А если дело происходит на марше? Уже невозможно.

Тут-то и вычерчиваются преимущества «Гибки-С». Судя по всему, наши военные решили сэкономить и не засовывать РЛС в каждую машину, поэтому комплекс состоит из двух компонентов.

Во-первых, разведывательный «Тигр» с трехкоординатной РЛС «Гармонь» и командиром взвода. «Гармонь» видит цели на расстоянии 80 километров, движущиеся со скоростью до 700 километров, определяет их как свои-чужие, привязывает к местности и рассчитывает параметры. Во-вторых, до шести «Тигров» с пусковыми установками катят на расстоянии до восьми километров и получают целеуказание от командирской машины. Дальше дело техники: система наведения зорким глазом камеры засекает в своем секторе противника и уже через 1,2 секунды готова открыть огонь. Если цель сложная, могут отстреляться дуплетом. Перезарядка ручная, силами экипажа, но быстрая – на всю пусковую в условиях полигона две минуты. Дополнительный полный боекомплект возится в машине. Вся эта шайтан-штанга с пусковыми и оптикой умеет компактно сворачиваться, прижимаясь к кабине, чтобы не цеплялась под мостами и парусностью не мешала выжимать из «Тигра» 110 километров в час.

А если командирская машина по каким-то причинам отсутствует?

Точные характеристики собственной оптики системы слежения пусковой установки неизвестны, но в любом случае они сильно превосходят человеческий глаз по дальности обнаружения целей, особенно ночью. Вполне вероятно, что «Гибка-С» способна самостоятельно обнаружить цель на расстоянии 8–15 километров в зависимости от размера в обозреваемом секторе горизонта. Кроме дальности «зрения», тут еще имеет большое значение скорость наведения, а именно время, за которое «глаз» «Гибки-С» совершит полный оборот вокруг своей оси. Если оно меньше 20–25 секунд, что более чем вероятно, то отдельная пусковая сохраняет значительную часть боеспособности без командирской машины. Если больше 60 секунд, то толку от нее столько же, как от бойца с ПЗРК.

Весь комплекс «Гибка-С» рассчитан на работу в движении. Командирская машина ищет цели не останавливаясь, также поддерживает связь с отдельными пусковыми. Те ведут огонь на скорости до 30 километров в час, то есть не останавливая охраняемой колонны. Для движения на марше это очень важно.

Зачем конструировать еще одно средство ПВО, а не закупить модификации «Тора» или «Тунгуски»?

«Тунгуска» в середине 2010-х стоила около 230 миллионов для зарубежных заказчиков. «Тор» для Минобороны в 2012 году обходился почти в 400 миллионов рублей каждый.

В то же время «Тигр» стоил 8,8 миллиона. Четыре «Иглы-С» – еще около семи миллионов. Добавим саму пусковую установку с оптикой и РЛС – все равно получится гораздо дешевле, чем «Тор» или «Тунгуска».

НИОКР по «Гибке-С» явно не были особо затратными. Она, кроме того, что обходится дешевле, мобильна, легка, при этом достаточно защищена благодаря бронированию «Тигра». Комплекс «Гибки-С» может действовать на уровне батальона, прикрывая каждой боевой машиной роту или батарею.

Таким образом, при всей ее, казалось бы, незамысловатости «Гибка-С» может стать главным средством борьбы мотострелков со штурмовиками, вертолетами и крупными беспилотниками.

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года