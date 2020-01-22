Ливийская шахматная доска

За Хафтаром и Сараджем стоят Эмираты и Турция

Одной из главных внешнеполитических новостей последнего времени стала попытка мирного урегулирования ситуации в Ливии. 19 января в Берлине под эгидой правительства ФРГ прошли переговоры между противоборствующими сторонами – руководством Ливийской народной армии и Правительства национального согласия.

Гарантами договоренностей и участников конференции выступили президенты России, Германии, Франции, Турции, а также представители ЕС и Лиги арабских стран. Прибыл в Берлин и глава Госдепа Майк Помпео.

Правительство ФРГ уже поспешило назвать итоги встречи дипломатическим прорывом. Разработан документ из 55 пунктов, которые рекомендуют враждующим сторонам механизмы урегулирования конфликта. В то же время другие страны, в том числе Россия, оказались не столь оптимистичны. По словам и. о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, высказанные призывы и пожелания пополняют копилку идей, предлагаемых международным сообществом.

Главная причина столь печальных результатов – явное нежелание Ливийской национальной армии и ее лидера маршала Халифы Хафтара идти на переговоры. Впервые за годы противостояния у ЛНА появился реальный шанс решить ситуацию военными методами, нанести поражение силам Правительства национального согласия и доминировать на обломках Ливии. Между тем окно возможностей для Хафтара стремительно закрывается. В Ливию начала перебрасывать свой вооруженный контингент Анкара. Формально турецкие военные не будут действовать на передовой, но они могут обеспечить войска ПНС поддержкой артиллерии, авиации, а также средствами ПВО и РЭБ. В рукаве у Анкары имеется еще один сильный военный козырь.

Попробуем разобраться, есть ли у Ливийской национальной армии возможность нанести поражение вооруженным формированиям Правительства национального согласия и как на ситуацию может повлиять военная поддержка Сараджа со стороны ОАЭ, а также прямое вооруженное вмешательство Анкары.

Сирт со второй попытки

Чтобы разобраться в нынешней ситуации в Ливии, надо вернуться на год назад. В апреле 2019-го Хафтар объявил о начале операции по освобождению Триполи от войск ПНС. На тот момент силы Правительства национального согласия контролировали территорию вдоль ливийского побережья от Сирта до Мисураты, Триполи и до границы с Тунисом. ЛНА начала наступление по двум направлениям с востока вдоль прибрежного шоссе на Сирт, а также с юга на Триполи. Замысел был достаточно прост – обойти столицу ПНС и отрезать от границы с Тунисом, дальше зацепиться за пригороды и продолжить штурм. Одновременно должен был быть занят Сирт, после чего бравшая его группировка пошла бы на Мисурату. В случае успешной реализации замысла силы ПНС полностью утратили бы контроль над побережьем и были бы зажаты в пустынной центральной части страны.

“ Сирт был взят с ходу, а часть формирований ПНС даже успела переметнуться на сторону Ливийской национальной армии ”

На первом этапе войскам Хафтара способствовал некоторый успех. Они смогли достаточно близко продвинуться к Триполи и в районе Гарьяна завершить окружение части сил ПНС. Но дальше начались неудачи, ЛНА так и не удалось охватить Триполи и отрезать его от Туниса.

На востоке Хафтару не удалось с ходу взять Сирт – силы ПНС, используя вооруженные автомобили, наносили удары по формированиям ЛНА на побережье и отрезали их от баз. Уже минувшим летом наступление остановилось.

Однако в конце декабря ЛНА начала скрытную перегруппировку и в первых числах января перешла в наступление в районе Триполи. Силы ПНС ответили на это переброской дополнительных вооруженных отрядов из Сирта. Подождав пока «сиртский отряд» ПНС втянется в бои в районе Триполи, Халиф Хафтар ударил по Сирту. Город был взят с ходу, а часть формирований ПНС даже успела переметнуться на сторону Ливийской национальной армии.

Военные командиры Фаиза Сараджа посчитали, что наступление ЛНА под Триполи удалось остановить. Поэтому оттуда были сняты силы и брошены под Сирт. Войска Хафтара воспользовались ситуацией, ворвались в пригороды Триполи и в настоящее время ведут уличные бои с целью разрезать столицу на две части.

В ходе «новогоднего наступления» ЛНА в ситуацию решила вмешаться Турция. Ее парламент официально разрешил Реджепу Эрдогану развернуть национальные вооруженные силы в Ливии. Анкара уже несколько лет последовательно поддерживала Сараджа и его Правительство национального согласия. Турецкая сторона передавал ПНС вооружение, занималась подготовкой вооруженных формирований. Также Турция развернула на территории подконтрольной ПНС отряды ударных беспилотников.

На первый взгляд кажется, что Халифа Хафтар уже близок к победе – осталось дожать Триполи и под контролем ПНС останется лишь район на востоке и западе от Мисураты. Но Сирт пал почти две недели назад, и за это время силы Хафтара никаких решительных действий против Мисураты не предпринимали. За последнюю неделю отряды Ливийской национальной армии могут похвастаться лишь успехами в пригородах Триполи. Чтобы разделить город и выйти к морю, им осталось одолеть считаные километры, но для полноценной победы этого недостаточно.

Плюс идлибские добровольцы

Что известно о турецкой группировке в Ливии? Еще до формального решения Анкары о вводе войск в североафриканской стране были развернуты оперативный штаб, подразделения сил специальных операций и отряды беспилотников. Помимо традиционных бронированных машин, Турция неожиданно перебросила в Ливию батарею новейших самоходных зенитных артустановок Korkut, задачей которых станет борьба с авиацией ЛНА, захватившей господство в воздухе.

Также целью ЗСУ будут ударные беспилотники Wing Loong II. Последние формально переданы ОАЭ Ливийской национальной армии. Но с большой долей вероятности ими управляют военнослужащие из Эмиратов. За последние месяцы эти БЛА нанесли несколько чувствительных ударов по силам ПНС и турецким военным.

Остается открытым вопрос о поддержке сил Правительства национального согласия турецкой авиацией. Пока Турция не объявила о переброске воздушного контингента в Ливию. Во-первых, придется создавать полноценную авиабазу, а с учетом наличия у ЛНА современных ударных БЛА такой объект будет под постоянными ударами. Во-вторых, ОАЭ уже развернули в Ливии зенитные комплексы «Панцирь» и системы Hawk. Поэтому без потерь ВВС Турции явно не обойдутся.

На первый взгляд вмешательство Турции не выглядит уж столь впечатляющим. Силам ЛНА при поддержке ОАЭ есть чем ответить на вмешательство Анкары. Но это только на первый взгляд.

В настоящее время между Ливией и Турцией действует воздушный мост. По нему в страну ввозятся боевики из протурецких группировок в Идлибе. Точное количество сирийских «интернационалистов», уже развернутых в стране, неизвестно, но с учетом ситуации в Идлибе и потерь, которые ранее понесли боевики от сирийских правительственных сил, скорее всего Анкара сможет перебросить до двух тысяч «добровольцев».

В то же время даже несколько сотен обученных бойцов – серьезная сила. Как минимум они смогут остановить продвижение войск Хафтара в Триполи. Также у ПНС появится возможность укрепить Мисурату и даже совершить рейды в районе Сирта.

Быстрый мир или быстрая война

Как могут с военной точки зрения развиваться события в Ливии? Сирийские боевики будут брошены на защиту Триполи. С учетом их вооружения и опыта они однозначно остановят наступления сил Хафтара. Но смогут ли выбить силы ЛНА из пригородов Триполи – вопрос.

За счет «интернационалистов» ПНС сможет несколько развернуть ситуацию в свою сторону. В частности, военные командиры получат свободные силы, не связанные защитой Мисураты и боями в Триполи. Их можно будет использовать для повторения прошлогоднего опыта, когда мобильные отряды ПНС наносили удары по колоннам ЛНА, выдвигавшимся из пустыни. Из-за этого войска Хафтара быстро потеряли темп и были вынуждены первоначально отступить от Триполи.

К сожалению для ЛНА и ОАЭ, в их распоряжении нет таких прокси-ресурсов, как у Анкары. Эмираты смогут только нарастить поставку вооружений Хафтару, но это не спасет положение. Чем способна ответить ЛНА? Пока у Хафтара лишь два варианта – военный и политический. Военный – любой ценой дожать Триполи в ближайшие неделю-две. Политический – на выгодных условиях заключить мир с ПНС, пока Евросоюз, Россия и даже США явно считают, что Хафтар в Ливии доминирует. Но политический вариант надо реализовывать в кратчайшее время, не дожидаясь, когда «сирийские добровольцы» изменят ситуацию на фронтах.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 2 (815) за 21 января 2020 года